Amcor ernennt Scott Fallon zum Präsidenten von Flexibles North America

Flexible Verpackungen

Der Verpackungskonzern Amcor hat Scott Fallon mit sofortiger Wirkung zum Präsidenten des Geschäftsbereichs Amcor Flexibles North America (AFNA) ernannt. Er folgt auf Larry Weber, der nach mehr als 33 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand tritt.

Fallon gehört Amcor seit sechs Jahren an und war zuletzt als Vice President und General Manager für den Proteinbereich von AFNA sowie von Amcor Global Flexible Packaging Solutions verantwortlich. In dieser Funktion begleitete er unter anderem die Übernahme von Moda Systems, einem Hersteller automatisierter Verpackungsanlagen für Proteinprodukte. Mit der Akquisition stärkte Amcor sein Angebot im Bereich Frischfleischverpackungen.

Anzeige

Vor seinem Wechsel zu Amcor war Fallon in leitenden Funktionen bei Industrieunternehmen wie SABIC und GE Plastics tätig. Insgesamt verfügt er über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Führung internationaler Produktionsunternehmen. Seine berufliche Laufbahn umfasst Aufgaben in den Bereichen Werkstofftechnik, Produktion, Vertrieb und Marketing.

In seiner neuen Funktion übernimmt Fallon die Verantwortung für das Nordamerika-Geschäft von Amcor Flexibles. Nach Angaben des Unternehmens soll er die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs mit einem Schwerpunkt auf Kundenorientierung, Wachstum und der Entwicklung innovativer Verpackungslösungen vorantreiben.

Ryan Yost, Division President Global Flexible Packaging Solutions bei Amcor, würdigte Fallons Beitrag zur Entwicklung des Geschäftsbereichs in den vergangenen Jahren und betonte die Bedeutung einer kontinuierlichen Führung für die weitere strategische Ausrichtung von AFNA.