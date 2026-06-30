EDP Award 2026 für Screens Truepress PAC 830F

Digitaldruck

Die European Digital Press Association (EDP) hat die Truepress PAC 830F von Screen mit dem EDP Award 2026 in der Kategorie „Verpackungsdruck – Bestes flexibles Verpackungssystem Digital/Hybrid“ ausgezeichnet.

Die Preisverleihung fand am 20. Mai 2026 im Rahmen der Fespa in Barcelona statt. Den Award nahmen stellvertretend für Screen Juan Cano, Business Development Director, und Yoshinari Otani, Executive Officer von Screen Graphic Arts, entgegen.

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Die jährlich vergebenen EDP Awards zählen zu den renommiertesten Technologieauszeichnungen der digitalen Druckindustrie. Über die Preisträger entscheidet eine unabhängige Jury aus Fachjournalisten der 20 Mitgliedszeitschriften der European Digital Press Association. Bewertet werden unter anderem Innovationsgrad, Benutzerfreundlichkeit, Produktivität, Druckqualität, Gesamtanlageneffektivität (OEE), Nachhaltigkeit sowie Wirtschaftlichkeit.

Digitaler Druck flexibler Verpackungen für industrielle Anwendungen

Mit der Truepress PAC 830F erweitert Screen sein Portfolio im digitalen Druck flexibler Verpackungen. Das Inkjet-System erreicht Druckgeschwindigkeiten von bis zu 75 Metern pro Minute und arbeitet mit lebensmittelkonformen, wasserbasierten Tinten. Es richtet sich an Anwendungen im Verpackungsbereich, bei denen neben hoher Druckqualität auch kurze Rüstzeiten, schnelle Auftragswechsel und eine geringe Makulatur gefragt sind.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, unterschiedliche Kunststofffolien wie PET, BOPP und MDO-PE zu bedrucken. In Kombination mit der Workflow-Software Equios sollen sich Druckprozesse stärker automatisieren und effizienter gestalten lassen. Gleichzeitig eröffnet das System neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche Druckproduktion von Kleinauflagen, personalisierten Verpackungen und Promotions.

Orientierung für Investitionsentscheidungen

Nach Angaben der EDP fließen die Ergebnisse des Bewertungsverfahrens in den jährlich erscheinenden EDP Technical Report ein, der über die Mitgliedsmedien des Verbands veröffentlicht wird. Die unabhängige Bewertung dient Druckunternehmen damit auch als Orientierung bei Investitionsentscheidungen für neue Drucktechnologien.

Juan Cano sieht in der Auszeichnung eine Bestätigung der Entwicklungsarbeit des Unternehmens: „Die Truepress PAC 830F wurde entwickelt, um den Inkjetdruck für flexible Verpackungen hinsichtlich Geschwindigkeit, Druckqualität und Workflow-Effizienz auf ein neues Niveau zu heben. Dass diese Entwicklung von einer unabhängigen Expertenjury ausgezeichnet wurde, bestätigt unseren Entwicklungsansatz und unterstreicht das Potenzial des Digitaldrucks im Verpackungsmarkt.“