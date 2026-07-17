Vishakha Flexible Packaging India installiert Indiens erste 11-Schicht-Barriere-Castfolienanlage von W&H

Flexible Verpackungen

Der indische Verpackungsspezialist Vishakha Flexible Packaging, einer der führenden Hersteller von Hochbarriere-Flexpackaging in Indien, setzt seinen Wachstumskurs mit einer umfassenden Investition in moderne Extrusionstechnologie der Windmöller & Hölscher KG (W&H) fort. Mit der Anschaffung von zwei hochmodernen Produktionsanlagen und dem Bau eines neuen Fertigungsstandorts intensivieren beide Unternehmen ihre langjährige Zusammenarbeit und unterstreichen ihren gemeinsamen Anspruch, technologisch führende Verpackungslösungen bereitzustellen.

Am Produktionsstandort Ahmedabad wird derzeit eine Filmex II-Anlage zur Herstellung von gegossenen Hochbarrierefolien auf Basis von Nylon/EVOH-Barrierewerkstoffen installiert. Die Anlage verfügt über einen 11-Schicht-Aufbau mit 9+1-Extrudern sowie eine Arbeitsbreite von 2,45 Metern. Mit dieser Investition erweitert Vishakha sein Produktionsportfolio für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel-, Pharma- und Industrieverpackungen. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um die erste 11-Schicht-Castfolienanlage Indiens, die neue Maßstäbe in der Herstellung leistungsfähiger Barrierefolien setzen soll.

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Unter der Führung von Jigish Doshi, Chairman und Managing Director der Vishakha-Gruppe, verfolgt das Unternehmen konsequent seine Strategie technologischer Innovationen im Bereich flexibler Verpackungslösungen. Seine langfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie und der Fokus auf höchste Qualitätsstandards haben wesentlich dazu beigetragen, Vishakha international als Hersteller von Hochbarrierefolien zu etablieren.

Mit einer Produktionsfläche von rund 99.000 Quadratmetern zählt Vishakha zu den größten Herstellern coextrudierter Hochbarriere-Folien in Indien. Das Unternehmen exportiert flexible Verpackungsmaterialien nach Nord- und Südamerika, Europa, Australien, in den Nahen Osten sowie nach Asien und Afrika und erfüllt dabei die hohen Anforderungen internationaler Märkte.

Die derzeitige Produktionskapazität für Kunststofffolien beträgt 48.600 Tonnen pro Jahr. Durch die aktuellen Investitionen soll diese innerhalb eines Jahres auf rund 60.300 Tonnen jährlich steigen. Die Fertigung erfolgt künftig an insgesamt drei Produktionsstandorten – zwei in Indien (West- und Ostindien) sowie einem weiteren Werk in Indonesien.

Mit der Inbetriebnahme der ersten 11-Schicht-Castfolienanlage des Landes stärkt Vishakha sowohl seine Exportaktivitäten als auch seine Position im indischen Heimatmarkt. Das Unternehmen wird künftig Hochleistungs-Castfolien der nächsten Generation für Verpackungsanwendungen im Lebensmittel-, Non-Food- und Medizinbereich anbieten und damit auf die weltweit steigende Nachfrage nach zuverlässigen und nachhaltigen Verpackungslösungen reagieren.

Parallel dazu investiert Vishakha am Standort Kolkata in eine Varex II-Blasfolienanlage mit 7-Schicht-Technologie, ausgestattet mit dem Doppelwickler Filmatic II V und einer Arbeitsbreite von 2200 Millimetern. Die Anlage ist für die Herstellung hochwertiger Barriere- und PE-Folien mit hoher Prozessstabilität und gleichbleibender Produktqualität ausgelegt.

Für Vishakha stellt diese Investition weit mehr als eine reine Kapazitätserweiterung dar. Sie ist zugleich eine Antwort auf die wachsende Nachfrage des indischen Marktes nach leistungsfähigen Barrierefolien, die einen zuverlässigen Produktschutz gewährleisten und die Haltbarkeit verpackter Produkte verlängern. Nach Auffassung des Unternehmens gibt es keine universelle Verpackungslösung – vielmehr erfordere jede Anwendung eine individuell angepasste Antwort. Mit der Varex II könne diese Unternehmensphilosophie künftig in deutlich größerem Maßstab umgesetzt werden.

„Unsere Zusammenarbeit mit W&H basiert seit jeher auf weit mehr als technologischer Kompetenz. Sie gründet auf Vertrauen, gemeinsamen Werten und dem Anspruch, Spitzenleistungen zu erzielen. Mit diesen Investitionen sind wir bestens aufgestellt, unseren Kunden leistungsfähige Verpackungslösungen anzubieten, die zugleich präzise auf ihre jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind“, erklärt Ankit Doshi von Vishakha Polyfab.