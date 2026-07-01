Huhtamaki beruft Thomas Morin zum Präsidenten des Geschäftsbereichs Fiber Packaging

Personalia

Der Verpackungshersteller Huhtamaki hat Thomas Morin mit Wirkung zum 1. September 2026 zum Präsidenten des Geschäftsbereichs Fiber Packaging sowie zum Mitglied des Global Executive Teams ernannt. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an den Präsidenten und CEO Ralf K. Wunderlich und wird seinen Sitz in Espoo, Finnland, haben.

Morin übernimmt die Position von Sara Engber, die bereits im März 2026 zur Präsidentin der Region Nordamerika ernannt wurde.

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Der Manager wechselt von TC Transcontinental zu Huhtamaki. Dort war er zuletzt als CEO tätig, nachdem er seit 2019 die Packaging Division des Unternehmens geleitet hatte. Insgesamt verfügt Morin über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung in der Verpackungsindustrie. Zu seinen beruflichen Stationen zählen neben TC Transcontinental auch Amcor, Alcan und Pechiney. Während seiner Laufbahn war er in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und in Afrika tätig.

Mit der Berufung übernimmt Morin die Leitung eines strategisch bedeutenden Geschäftsbereichs von Huhtamaki. Nach Angaben des Unternehmens bringt er umfassende Branchenerfahrung sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsetzung profitablen Wachstums mit – sowohl durch organische Expansion als auch durch Akquisitionen. Gleichzeitig würdigte CEO Ralf K. Wunderlich die Leistungen von Sara Engber, die den Geschäftsbereich Fiber Packaging in den vergangenen Jahren erfolgreich geführt habe.

Thomas Morin sieht faserbasierte Verpackungen angesichts sich wandelnder Kunden- und Verbraucheranforderungen in einer zunehmend wichtigen Rolle. Gemeinsam mit dem Team wolle er die Marktposition des Geschäftsbereichs weiter ausbauen, profitables Wachstum vorantreiben und langfristigen Mehrwert für Kunden und Aktionäre schaffen.