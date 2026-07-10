Flexible Rollenschneidtechnik mit vier Maschinenkonzepten

Modulare Maschinenplattform

Die Anforderungen an moderne Converting-Prozesse steigen kontinuierlich. Kürzere Lieferzeiten, eine wachsende Materialvielfalt sowie hohe Qualitätsansprüche verlangen nach Maschinen, die Präzision, Produktivität und Flexibilität miteinander verbinden. Insbesondere Hersteller flexibler Verpackungen und veredelter Papiere benötigen Schneid- und Wickelsysteme, die unterschiedlichste Materialien zuverlässig verarbeiten und sich gleichzeitig wirtschaftlich betreiben lassen.

Mit der neuen TitanSlitter SilverLine Serie, die erstmals auf der Fachmesse K 2025 vorgestellt wurde, bietet Kampf eine Maschinenplattform, die gezielt auf diese Anforderungen zugeschnitten ist. Sie basiert auf der bewährten TitanSlitter und wurde konsequent weiterentwickelt. Die Rollenschneider-Baureihe vereint eine kompakte Bauweise mit hoher Prozesssicherheit und flexiblen, modularen Konfigurationsmöglichkeiten. Damit richtet sie sich sowohl an Unternehmen mit begrenzten Produktionsflächen als auch an Betriebe mit hohen Anforderungen an Automatisierung und Durchsatzleistung.

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Variabel konfigurierbar

Die SilverLine Series umfasst sowohl Duplex- als auch Turret-Schneidwickler, jeweils mit integriertem oder separatem Abwickler. Dadurch lässt sich Rollenschneidmaschine optimal an die jeweiligen Produktionsbedingungen anpassen.

Die Duplex-Ausführungen eignen sich insbesondere für Anwendungen, bei denen Flexibilität und ein kompakter Maschinenaufbau im Vordergrund stehen. Die Variante mit integriertem Abwickler reduziert den Platzbedarf erheblich, während die Version mit separatem Abwickler zusätzliche Freiräume für Bedienung, Wartung oder die Integration weiterer Prozessschritte schafft.

Für Produktionslinien mit hohen Stückzahlen empfiehlt sich die Turret-Ausführung. Durch den automatisierten Rollenwechsel können Stillstandszeiten deutlich reduziert werden, wodurch eine höhere Anlagenverfügbarkeit und Produktivität erreicht wird. Eine dynamische Wellenabstützung während der Rotation sorgt zusätzlich für eine hohe Wickelqualität und verhindert ein Verdrehen oder Durchbiegen der Wickelwellen.

Ausgelegt für unterschiedlichste Materialien

Die Maschinen der SilverLine Series sind für die Verarbeitung verschiedenster Bahnmaterialien konzipiert. Hierzu zählen unter anderem:

Kunststofffolien

Verbundmaterialien (Laminates)

veredelte Papiere

Materialstärken zwischen 10 und 200 µm können – abhängig von den jeweiligen Materialeigenschaften – verarbeitet werden. Arbeitsbreiten von bis zu 1.750 mm sowie Abwickeldurchmesser bis 1.300 mm ermöglichen die wirtschaftliche Verarbeitung unterschiedlichster Ausgangsrollen. Die fertigen Rollen können Durchmesser bis 610 mm erreichen. Maschinengeschwindigkeiten von bis zu 700 m/min unterstreichen die Auslegung auf industrielle Hochleistungsanwendungen.

Präzision als Schlüssel zur Produktqualität

Im Rollenschneiden entscheidet die Schnittqualität unmittelbar über die Qualität des Endprodukts. Deshalb unterstützt die SilverLine Series unterschiedliche Schneidverfahren wie Rasierklingenschnitt und Scherenschnitt. Je nach Material und Anwendung kann das optimale Verfahren gewählt werden.

Digitale Positionierhilfen erleichtern die exakte Einstellung der Ober- und Untermesser und reduzieren Rüstzeiten erheblich. Optional steht eine automatische Messerpositionierung zur Verfügung, wodurch Einrichtprozesse weiter beschleunigt und Bedienfehler minimiert werden.

Auch beim Wickelprozess bietet die Maschinenserie zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Friktions- oder Expansionswellen ermöglichen eine materialspezifische Wickelspannung, während Lasersysteme die exakte Positionierung der Wickelhülsen unterstützen. Das Ergebnis sind präzise Wickelbilder mit hoher Wiederholgenauigkeit.

Modularität als Investitionsvorteil

Ein wesentliches Merkmal der SilverLine Series ist ihre konsequent modulare Architektur. Unternehmen können ihre Maschine exakt an die eigenen Produktionsprozesse anpassen und bei veränderten Anforderungen erweitern.

Je nach Ausführung lassen sich unter anderem integrieren:

Spleißtische für effiziente Rollenwechsel

automatische Querschneideeinrichtungen (Turret)

elektrische Hebevorrichtungen für Mutterrollen

verschiedene Entladesysteme

Randstreifenabsaugungen

Kombinationen aus Rasier- und Scherenschnitt

Inline-Prozesse wie Laserperforation oder Stanztechnik

Diese Modularität ermöglicht eine hohe Zukunftssicherheit der Investition und erleichtert die Anpassung an neue Produkte oder Marktanforderungen.

Ergonomie und Bedienkomfort

Neben der reinen Leistungsfähigkeit spielt die Ergonomie moderner Produktionsanlagen eine zunehmend wichtige Rolle. Insbesondere die Version mit separatem Abwickler bietet einen sehr guten Zugang zu den relevanten Maschinenbereichen und erleichtert sowohl den Materialwechsel als auch Wartungsarbeiten.

Die intuitive Bedienbarkeit reduziert den Schulungsaufwand für Maschinenführer und unterstützt einen sicheren Produktionsbetrieb auch bei häufig wechselnden Aufträgen.

Lifecycle Services erhöhen die Anlagenverfügbarkeit

Moderne Produktionsanlagen werden über viele Jahre betrieben. Daher endet die Maschinenleistung nicht mit der Inbetriebnahme. Kampf begleitet die SilverLine Series über den gesamten Lebenszyklus hinweg mit Service- und Supportleistungen, die auf eine hohe Maschinenverfügbarkeit und langfristige Produktionssicherheit ausgerichtet sind. Dazu zählen Wartung, Ersatzteilversorgung sowie technische Unterstützung bei Optimierungen und Modernisierungen.