Saueressig setzt weltweit auf standardisierte Repro- und Workflow-Prozesse

Digitalisierung und Druckvorstufe

Die Saueressig Group und Hybrid Software haben eine strategische Vereinbarung zur Standardisierung und Digitalisierung der globalen Repro- und Workflow-Prozesse von Saueressig geschlossen. Die Initiative stärkt die technologische Basis der Produktionsstandorte des Unternehmens in Europa und Asien und unterstützt dessen weiteres internationales Wachstum.

Saueressig ist ein führender internationaler Hersteller von Druck- und Prägezylindern für die Verpackungs- und Oberflächenveredelungsindustrie. Gemeinsam mit Hybrid Software implementiert das Unternehmen eine einheitliche und skalierbare Workflow-Infrastruktur, die eine gleichbleibend hohe Qualität, höhere Effizienz und zuverlässige Produktionsprozesse über mehrere Standorte hinweg gewährleisten soll.

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Einheitliche Standards für globale Produktionsprozesse

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Standardisierung und Automatisierung der Druckvorstufen-Workflows innerhalb des globalen Produktionsnetzwerks von Saueressig. Die modulare Workflow-Technologie von Hybrid Software ermöglicht eine zentrale Prozesssteuerung, automatisierte Datenprüfung und -aufbereitung, transparente Freigabeprozesse sowie eine nahtlose Integration in vor- und nachgelagerte Produktionssysteme.

Das Ergebnis ist eine konsistentere und effizientere Produktionsumgebung mit verlässlicher Datenqualität – von der Druckvorstufe bis zur Zylinderfertigung. Standardisierte Prüf- und Freigabeprozesse tragen dazu bei, Durchlaufzeiten zu verkürzen, manuelle Eingriffe zu reduzieren und die Wiederholbarkeit komplexer Druck- und Prägeprojekte zu verbessern.

Eine zentrale Anforderung von Saueressig war die langfristige Skalierbarkeit. Die neue Workflow-Infrastruktur ermöglicht es, zusätzliche Kapazitäten und neue Produktionsstandorte in bestehende Standards zu integrieren, ohne Kompromisse bei Qualität oder Prozesssicherheit einzugehen.

„Unsere Produktionsprozesse erfordern ein Höchstmaß an Präzision, Wiederholgenauigkeit und Datensicherheit. Gleichzeitig müssen wir neue Standorte strukturiert und effizient anbinden können. Mit Hybrid Software haben wir einen Partner, der diese Anforderungen versteht und uns mit einer nachhaltigen Technologieplattform unterstützt“, sagt Ingo Beutler, Leiter Druckvorstufe der Saueressig Group.

Christopher Graf, Geschäftsführer von Hybrid Software, ergänzt: „Saueressig steht für industrielle Präzision und höchste Qualitätsstandards in einem anspruchsvollen Markt. Gemeinsam schaffen wir skalierbare Workflow-Architekturen, die globale Standardisierung mit der notwendigen Flexibilität für zukünftiges Wachstum verbinden.“

Kontinuität und Zukunftssicherheit durch strategische Partnerschaft

Die Partnerschaft sorgte zudem während des erfolgreichen Management-Buy-outs von Saueressig für Kontinuität. Auch in dieser Phase organisatorischer Veränderungen verfolgte das Unternehmen konsequent seine Technologiestrategie. Hybrid Software unterstützte die Weiterentwicklung der Workflow-Infrastruktur und trug dazu bei, die operative Stabilität sicherzustellen.

Die Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Schritt in der fortlaufenden Digitalisierungsstrategie von Saueressig. Durch die Kombination der Expertise des Unternehmens in den Bereichen Druck- und Prägetechnologien mit den Workflow- und Automatisierungslösungen von Hybrid Software schaffen beide Partner eine zukunftssichere Produktionsumgebung, die globale Standardisierung, operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum unterstützt.