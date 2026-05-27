EyeC zieht Bilanz zur Interpack

Qualitätskontrolle für Vorstufe und Druck

Die EyeC GmbH aus Hamburg hat vom 7. bis 13. Mai 2026 auf der Interpack 2026 in Düsseldorf Lösungen für automatisierte Artwork- und Druckbildkontrolle vorgestellt. Im Fokus standen eine neue SaaS-Lösung für die Druckvorstufe, KI-gestützte Inline-Inspektion sowie scannerbasierte Offline-Systeme für anspruchsvolle Prüfaufgaben.

Ein Schwerpunkt des Messeauftritts war der neue Proofiler Graphic Connect. Die systemunabhängige SaaS-Lösung unterstützt die automatische Prüfung druckfertiger Dateien sowie Step-and-Repeat-Dateien. Laut EyeC lässt sich die Lösung flexibel und skalierbar in der Druckvorstufe einsetzen, ohne an bestehende Systemlandschaften gebunden zu sein.

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Inline-Inspektion mit KI-Unterstützung

Darüber hinaus zeigte EyeC die KI-gestützte Inline-Inspektion auf dem EyeC ProofRunner Web Evo. Das modulare Inline-Inspektionssystem war auf einer Bobcat BRM des französischen Maschinenherstellers DCM installiert. Die Anwendung zeigte, wie sich Qualitätskontrolle in moderne Druckmaschinen integrieren lässt.

Offline-Prüfung für hohe Anforderungen

Ergänzt wurde das Messeportfolio durch die scannerbasierten Offline-Systeme EyeC Proofiler 600 DT und EyeC Proofiler 1200 DT. Die Systeme sind für schnelle und vollständige Musterprüfungen ausgelegt. Sie richten sich insbesondere an Anwendungen mit hohen Qualitätsanforderungen, etwa in der Pharmabranche, bei Beipackzetteln oder bei sicherheitskritischen Druckerzeugnissen.

„Die Interpack 2026 war für uns ein wertvoller Branchentreffpunkt, um unsere neusten Entwicklungen im direkten Austausch mit der Branche zu teilen und bestehende Kontakte zu vertiefen“, sagt Dr. André Schwarz, Director Marketing & Dokumentation bei der EyeC GmbH. „Das große Interesse an unseren Lösungen bestätigt, dass automatisierte Qualitätskontrolle längst kein Nice-to-have mehr ist, sondern ein zentraler Baustein für effiziente, nachhaltige und sichere Verpackungsprozesse – von der Druckvorstufe bis zur Produktion.”