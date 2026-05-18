Verpackungsproduktion: Heidelberg gibt mehrere Partnerschaften bekannt

Kooperation mit Comexi

Auf der Interpack 2026 in Düsseldorf hat die Heidelberger Druckmaschinen AG ihre Positionierung als End-to-End-Systemintegrator für die gesamte Wertschöpfungskette der Verpackungsproduktion herausgestellt. Im Mittelpunkt stehen drei neue strategische Partnerschaften – mit Pack-Smart, Metsä Board und der pfenning group. Bekanntgegeben wurde auch eine Kooperation mit dem spanischen Flexodruckmaschinen-Anbieter Comexi.

Heidelberg erweitert seinen integrativen Ansatz, der bislang Druckvorstufe, Drucksaal und Weiterverarbeitung umfasste, um vor- und nachgelagerte Prozesse. „Es geht nicht mehr nur darum, Maschinen zu verkaufen oder Maschinen zu optimieren”, betonte Felix Müller, CEO der Heidelberg Web Carton Converting GmbH, auf dem Messestand in Düsseldorf. „Der Wert verlagert sich vom Verkauf von Maschinen hin zur Lieferung von Ergebnissen. Wir müssen unseren Kunden helfen, ihre KPIs zu optimieren – das sind Time-to-Market, Gesamtanlageneffektivität, kürzere Liegezeiten zwischen den Produktionsschritten und eine konsistente Qualität. Nur wenn man die gesamte Kette optimiert, erzielt man ein profitables Ergebnis.”

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Vorstandsvorsitzender Jürgen Otto ordnet das Vorgehen folgendermaßen strategisch ein: „Der Verpackungsmarkt ist ein wichtiger Wachstumsmotor für Heidelberg, da er von globalen Trends wie dem Bevölkerungswachstum, der Urbanisierung und dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit angetrieben wird.” Als End-to-End-Systemintegrator arbeite das Unternehmen „mit Partnerunternehmen zusammen, um mit höherer Produktivität, mehr Transparenz, Automatisierung und Nachhaltigkeit echten Mehrwert” zu schaffen.

Pack-Smart: Serialisierung und Connected Packaging

Zentraler Baustein der Strategie ist die Partnerschaft mit der nordamerikanischen Pack-Smart, Inc. Deren Inkjet-Drucklösungen für Serialisierung, Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit werden in Heidelberg-Workflows integriert – von hochwertigen Kosmetikverpackungen über pharmazeutische Anwendungen bis zu hochvolumigen Lebensmittelverpackungen. Anwendungsbereiche sind Faltschachteln, flexible Verpackungen und Etiketten.

Auf dem Heidelberg-Stand demonstrierten beide Partner mit der „Magic Box” das DeltaXTrust-System mit den Modulen Creator und Allocator sowie der direkten Maschinenanbindung. Vier unabhängige Serialisierungsplattformen, darunter GS1 und Amazon Transparency, laufen in einem Workflow zusammen. „Die Zusammenarbeit mit Heidelberg verleiht unserem Portfolio neue Skalierbarkeit”, sagt Derek Dlugosh-Ostap, Gründer und CEO von Pack-Smart.

Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei Heidelberg, hebt den Kundennutzen hervor: „Gemeinsam mit Pack-Smart verbinden wir Druck, Weiterverarbeitung und digitale Intelligenz zu integrierten, standardisierten Systemen. Dies verkürzt die Markteinführung, erhöht die Prozesssicherheit und schafft neue Möglichkeiten für Markenhersteller und Handelsmarken in Bezug auf Markenschutz und Rückverfolgbarkeit.”

Metsä Board: Faserbasierte Substrate als integraler Prozessbaustein

Mit dem finnischen Kartonhersteller Metsä Board bindet Heidelberg einen Substratlieferanten in sein Ökosystem ein. Gemeinsame F&E-Projekte, Pilotproduktionen und Kundendemonstrationen sollen im Print Media Center in Wiesloch sowie im Excellence Centre und den Design Studios von Metsä Board stattfinden. „Wir verwenden Metsä Board für all die Schachteln, die wir hier auf unserem Messestand zeigen”, so Müller. „Durch die Kombination fortschrittlicher Druck- und Verarbeitungstechnologien mit dem hochwertigen leichtgewichtigen Karton von Metsä Board unterstützt Heidelberg den Wandel der Verpackungsindustrie hin zu nachhaltigeren Materialien”, ergänzt Andreas Lang, Leiter Global Accounts und Packaging bei Heidelberg.

pfenning group: Pharma-Logistik im integrierten Materialfluss

Die Kooperation mit dem deutschen Logistikdienstleister pfenning group zielt auf einen ganzheitlichen Prozess, der Produktion und Logistik nahtlos verbindet – ein Aspekt, der zunächst für Verwunderung sorgte, wie Felix Müller einräumte: „Die Leute waren überrascht zu hören, was wir mit der pfenning group machen. Aber wenn Sie auch logistische Aspekte integrieren, ist das etwas, das helfen wird.” Im Fokus stehen Umverpackungsprozesse in der Pharmalogistik unter GDP-Zertifizierung.

Comexi: Kooperation für den Folienbereich

Felix Müller kündigte auch eine Zusammenarbeit mit Comexi, einem spanischen Anbieter von Lösungen für den flexiblen Verpackungsdruck, an. Hintergrund: Heidelbergs Wide-Web-Flexo-Bereich rund um die Boardmaster fokussiert ausschließlich auf faserbasierte Verpackungen. „Auf der einen Seite wollen wir Kunststoff ersetzen, aber auf der anderen Seite wird Kunststoff immer da sein. Folie wird immer da sein”, so Müller. „Wir wollen mit Comexi zusammenarbeiten, um zu sehen, ob wir beide ein interessantes Marktpotenzial finden. Es ist eine Art lose Kooperation.” Details dazu blieben noch offen.

Regional: Lateinamerika, Indien und Vietnam im Fokus

Parallel treibt Heidelberg den Ausbau in Wachstumsregionen voran. Neben Brasilien stehen Indien und Vietnam im Fokus. Hier wird erkennbar, dass Heidelberg zusätzlich zum chinesischen Markt seine Präsenz in weiteren globalen Wachstumsländern verstärken will.

Integrierte Anwendungsbeispiele

Auf seinem Interpack-Stand zeigte Heidelberg Anwendungsbeispiele für Pharma, Kosmetik sowie Lebensmittel und Getränke. Eine Druckmustergalerie zeigt Authentifizierungs- und Rückverfolgungslösungen. Schmeddings Fazit: „Für Heidelberg endet die Systemintegration für Verpackungen nicht beim Faltschachteldruck. Durch die intelligente Einbindung starker Partner und Branchenspezialisten erweitern wir unsere Wertschöpfung sowohl horizontal als auch vertikal.