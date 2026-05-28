W&H und Henkel entwickeln Papierverpackungslösung

Inline-Beschichtung für Siegelfähigkeit und Barrierefunktion

Windmöller & Hölscher und Henkel haben eine Lösung für funktionale Verpackungen auf Papierbasis entwickelt. Die Beschichtung wird inline während des Druckprozesses aufgebracht und soll Papierverpackungen mit Heißsiegelfähigkeit sowie Barriereeigenschaften gegen Feuchtigkeit, Wasser und Fett ausstatten.

Papier gewinnt nach Angaben von W&H als recycelbares Verpackungsmaterial an Bedeutung. Für viele Anwendungen reicht ein papierbasiertes Substrat allein jedoch nicht aus. Gefordert sind unter anderem Feuchtigkeitsschutz, stabile Verarbeitung und eine zuverlässige Heißsiegelschicht. W&H und Henkel haben deshalb eine Lösung entwickelt, bei der eine Funktionsbeschichtung inline während des Druckvorgangs auf das Papier aufgebracht wird.

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Die Beschichtung soll dem Papier die für moderne Verpackungen erforderlichen Eigenschaften verleihen, ohne zusätzliche Prozessschritte und ohne Beeinträchtigung der Recyclingfähigkeit. Laut Hersteller gehören dazu eine stabile Verarbeitung, gleichbleibende Druckpassgenauigkeit, Heißsiegelfähigkeit sowie Barriereeigenschaften gegen Feuchtigkeit und Wasser. Zudem sollen durch den Wegfall zusätzlicher Beschichtungsschritte Materialaufwand, Zeit und Kosten reduziert werden.

Inline-Beschichtung im Druckprozess

W&H verweist in diesem Zusammenhang auf Inline-Drucklösungen, bei denen Beschichtungen direkt in den Druckprozess integriert werden. Dadurch könnten zusätzliche Funktionen in einem Produktionsschritt aufgebracht werden. Nach Unternehmensangaben soll dies den Arbeitsaufwand senken, die Produktionszeit verkürzen und eine gleichbleibende Qualität bei hohen Geschwindigkeiten unterstützen.

Als mögliche Materialien nennt W&H Papier, MDO-PE und OPP. Die Lösung sei mit gängigen Beschichtungsarten kompatibel, darunter Barrierebeschichtungen, Heißsiegellacke, Schutzlacke, Kaltversiegelungen, Grundierungen, Effektbeschichtungen und Druckfarben. Für die Umsetzung verweist W&H auf Flexo- oder Tiefdruck-Inline-Druckwerke sowie auf die MIRAFLEX II mit Inliner.

Henkel-Beschichtungen für Papierverpackungen

Henkel bringt nach Darstellung der Unternehmen sein Portfolio an Heißsiegel- und Barrierebeschichtungen ein. Dieses ermögliche funktionale Verpackungen auf Papierbasis, die mit Recycling- und Aufschlussverfahren kompatibel seien. Als Beispiel nennt W&H AQUENCE BC 5100 RE, eine wasserbasierte Barrierebeschichtung für Lebensmittel- und Non-Food-Anwendungen.

Die Beschichtung soll auch bei hohen Liniengeschwindigkeiten gleichmäßig aufgetragen werden und eine zuverlässige Leistung bieten. Laut Herstellerangaben verfügt sie über Barriereeigenschaften gegen Feuchtigkeit, Wasser und Fett, bleibt auch bei hohen Liniengeschwindigkeiten heißsiegelfähig und ist mit verschiedenen Papiersorten kompatibel. Zudem sei sie für Verpackungen mit direktem Lebensmittelkontakt geeignet und erfülle entsprechende Lebensmittelsicherheitsvorschriften. Die Kompatibilität mit Recycling- und Aufschlussverfahren sei durch das cyclos-HTP Institute zertifiziert.