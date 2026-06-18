XSYS bringt Thermoflex Edge 80 auf den Markt

Bebilderung Flexodruckplatten

XSYS hat die Markteinführung des Thermoflex Edge 80 bekanntgegeben. Das erstmals auf der Labelexpo 2025 vorgestellte System ist die dritte Generation der Laserimagerplattform des Unternehmens für die Bebilderung von Flexodruckplatten.

Der Thermoflex Edge 80 wurde am XSYS-Standort in Ypern, Belgien, entwickelt und gefertigt. Nach Unternehmensangaben erreicht das System Belichtungsgeschwindigkeiten von bis zu 15 m² pro Stunde und ermöglicht damit eine höhere Produktionskapazität bei der Herstellung von Flexodruckplatten. Die offene Architektur soll die Integration in bestehende Prepress-Workflows unterstützen.

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Zu den technischen Neuerungen gehört die Oberflächenrastertechnologie Woodpecker Nano 2400. Das System arbeitet mit einer Auflösung von 2400 ppi und basiert auf der bisherigen Nano-2000-Technologie. Ziel ist eine höhere Detailwiedergabe sowie eine verbesserte Konsistenz im Druckprozess, insbesondere bei Anwendungen im flexiblen Verpackungsdruck.

Für die Anlagenüberwachung stehen Funktionen wie Ferndiagnose und Echtzeit-Monitoring über die Plattform ProServX Cloud zur Verfügung. Darüber hinaus kann das System in Catena+, die Automatisierungslösung von XSYS für die Flexodruckplattenproduktion, integriert werden.

Der Thermoflex Edge 80 ist das erste Modell der neuen Thermoflex-Edge-Serie. Weitere Formatvarianten sollen nach Angaben des Unternehmens ab 2027 folgen.

Das System ist ab sofort erhältlich. Vorführungen werden in den XSYS-Demozentren in Ypern und Willstätt angeboten. Ein weiterer Standort in Atlanta soll im Laufe des Sommers hinzukommen.

Über XSYS

XSYS mit Hauptsitz in Willstätt ist ein Anbieter von Lösungen für die Flexo- und Buchdruckindustrie. Das Unternehmen entwickelt und produziert unter anderem Druckplatten, Belichtungs- und Verarbeitungssysteme, Workflow-Software sowie Zubehör für die Druckvorstufe. Zu den Marken des Unternehmens gehören nyloflex, nyloprint, Thermoflex, LAVA, Catena, rotec und Woodpecker.