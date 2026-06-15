Verpackungsdruck & Converting
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PremiumSetter D2000

Chespa Group investiert in neue Lasergravuranlage

von Ansgar Wessendorf,
Chespa Group investiert in neue Lasergravuranlage
Die Installation der neuen HELL PremiumSetter D2000 ist für Oktober 2026 geplant und erweitert die Möglichkeiten der Flexodruckformenherstellung bei Chespa Polen (Quelle: Hell Gravure Systems)

Die Chespa Group erweitert ihre technischen Kapazitäten im Bereich der Druckvorstufe und investiert in eine zweite Lasergravuranlage des Typs PremiumSetter D2000 von Hell Gravure Systems. Ziel der Investition ist der Ausbau der Produktionsflexibilität sowie die Erweiterung der Möglichkeiten in der Herstellung von Flexodruckformen.

Die neue Anlage ist für die Direktgravur von Elastomer-Flexodruckplatten sowie Elastomer-Flexosleeves ausgelegt. Damit wird ein breites Spektrum an Anwendungen im Bereich der Druckformherstellung abgedeckt. Die Erweiterung der Kapazitäten unterstützt die bestehende Produktionsstruktur und ermöglicht eine flexiblere Verarbeitung unterschiedlicher Formate und Anforderungen.

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Der Hell PremiumSetter D2000 ist eine großformatige Lasergravuranlage zur Direktlaserung elastomerer Druckformen, unter anderem für Anwendungen im Dry Offset, Buchdruck, Flexodruck sowie für Lackplatten. Zusätzlich ist das System für die Bebilderung digitaler Fotopolymer-Druckformen (LAMS) geeignet. In der Hybrid-Ausführung können sowohl Platten als auch Sleeves verarbeitet werden.

Das System bietet einen zweistufigen Prozess bestehend aus Gravur und Waschvorgang, wodurch eine direkte Weiterverarbeitung der Druckformen ermöglicht wird. Das Plattenhandling wird durch einen integrierten Ladetisch, Klemmleisten und Fußschaltersteuerung unterstützt. Für die Verarbeitung von Sleeves kommt eine einseitige Lager- und Schwenkvorrichtung (Cantilever-System) zum Einsatz.

Die Anlage erreicht Auflösungen von bis zu 5080 dpi und ermöglicht eine dreidimensional steuerbare Reliefstruktur der Druckform. Dies unterstützt die präzise Umsetzung von Druckanforderungen in der Produktion.

Die Installation der PremiumSetter D2000 ist für Oktober 2026 vorgesehen.

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