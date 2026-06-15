XSYS ernennt Scorpio zum exklusiven Vertriebspartner in Polen

Flexodruck

XSYS hat Scorpio mit sofortiger Wirkung zum exklusiven Vertriebspartner für den polnischen Markt ernannt. Mit der Neuregelung bündelt das Unternehmen den Vertrieb seiner Produkte in Polen über einen einzigen autorisierten Partner.

Scorpio mit Sitz in Łódź ist seit 1990 Vertriebspartner von XSYS. Künftig verantwortet das Unternehmen den Vertrieb des gesamten XSYS-Portfolios in Polen. Dazu zählen nyloflex- und nyloprint-Druckplatten, einschließlich früherer MacDermid-Produkte wie ITP-60, die Systeme Thermoflex, Catena und Lava, die Lösungsmittel nylosolv und Solvit LO sowie rotec-Sleeves. Darüber hinaus bleibt Scorpio weiterhin für die Betreuung von Kunden in der Slowakei zuständig.

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Nach Angaben von XSYS soll die Konzentration des Vertriebs auf einen exklusiven Partner die Marktstruktur vereinfachen und Kunden einen einheitlichen Zugang zu Produkten, technischem Know-how und Serviceleistungen ermöglichen. Für Produktanfragen, Bestellungen und Support sollen sich Kunden künftig direkt an Scorpio wenden.

Über XSYS

XSYS mit Hauptsitz in Willstätt ist ein international tätiger Anbieter von Lösungen für die Flexo- und Buchdruckindustrie. Das Unternehmen unterhält Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie ein Netzwerk regionaler Niederlassungen und Vertriebseinheiten.

Zum Portfolio gehören Produkte und Systeme für die Druckvorstufe, darunter Druckplatten, Sleeves und Adapter, Anlagen zur Plattenverarbeitung und Bebilderung, Workflow-Software sowie Dienstleistungen. Zu den bekannten Marken des Unternehmens zählen nyloflex, nyloprint, Thermoflex, LAVA, Catena, rotec und Woodpecker.

Nachhaltigkeit zählt nach Unternehmensangaben zu den zentralen Bestandteilen der Unternehmensstrategie. XSYS wurde von EcoVadis mit der Gold-Medaille ausgezeichnet. Die Bewertung berücksichtigt unter anderem Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensethik sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung.