Vom Branchentreff zur globalen Plattform

LOUPE Americas

LOUPE Americas, die frühere Labelexpo Americas, ist Teil des internationalen Veranstaltungsportfolios LOUPE Global. Die Messe richtet sich an Fachleute aus der Etiketten- und Verpackungsdruckindustrie und deckt neben dem klassischen Etikettendruck auch Bereiche wie flexible Verpackungen – insbesondere Shrink Sleeves und Beutelverpackungen – sowie die Inline-Produktion von Faltschachteln ab.

Die nächste Ausgabe findet vom 15. bis 17. September im Donald E. Stephens Convention Center in Rosemont bei Chicago statt. Anlässlich der Veranstaltung blickt Tasha Ventimiglia, Group Director Americas bei LOUPE, auf die Entwicklung der Messe und der Branche in den vergangenen 25 Jahren zurück.

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Von den Anfängen zur etablierten Branchenplattform

Die Geschichte der heutigen LOUPE Americas begann 1989 mit der ersten Labelexpo USA in Rosemont. Rund 60 Aussteller präsentierten damals ihre Produkte und Dienstleistungen auf einer vergleichsweise kleinen Ausstellungsfläche. Hintergrund war der Wunsch der Etikettenindustrie nach einer eigenen Fachveranstaltung, da sie auf allgemeinen Druckmessen nur begrenzte Aufmerksamkeit erhielt.

Aus dieser Initiative entwickelte sich eine Veranstaltungsreihe, die heute zu den wichtigsten internationalen Plattformen der Etiketten- und Verpackungsbranche zählt.

Tasha Ventimiglia kam 2001 zum Organisationsteam der Messe. Ihren ersten Besuch auf der Ausstellungsfläche beschreibt sie als prägendes Erlebnis. Besonders beeindruckt habe sie die technologische Vielfalt und die Innovationskraft der Branche. Bereits Anfang der 2000er-Jahre standen Themen wie E-Commerce, In-Mold-Labeling, digitale Druckverfahren und die Verarbeitung unterschiedlicher Substrate im Mittelpunkt vieler Diskussionen.

Technologischer Wandel prägt die Branche

Seitdem hat sich die Branche grundlegend verändert. Druck- und Verarbeitungssysteme arbeiten heute schneller, effizienter und mit höherer Qualität als noch vor zwei Jahrzehnten. Gleichzeitig haben Nachhaltigkeit, Automatisierung und digitale Prozesssteuerung deutlich an Bedeutung gewonnen.

Zu den wichtigsten Treibern dieser Entwicklung zählen die Anforderungen von Markenherstellern. Dazu gehören unter anderem nachhaltigere Verpackungslösungen, eine wachsende Zahl von Produktvarianten sowie der Wunsch nach einer stärkeren Differenzierung am Point of Sale durch Veredelungen und innovative Verpackungskonzepte.

Parallel dazu hat die Veranstaltung ihre internationale Reichweite ausgebaut. Ergänzend zu den Messen wurden in verschiedenen Regionen Fachkonferenzen und Branchentreffen etabliert. Ein Beispiel sind die Label Summits, die 2004 erstmals in Mexiko-Stadt stattfanden und inzwischen in mehreren Ländern Lateinamerikas veranstaltet werden.

Fokus auf Wissenstransfer und Vernetzung

Nach Angaben der Veranstalter soll LOUPE Americas heute weit über die Funktion einer klassischen Produktschau hinausgehen. Neben der Präsentation neuer Technologien für den Etiketten- und Verpackungsdruck stehen Weiterbildung, Wissensaustausch und Networking im Mittelpunkt.

Das Programm umfasst Fachvorträge, Diskussionsrunden und verschiedene Formate zur Vernetzung von Branchenvertretern. Ziel ist es, den Austausch zwischen Verarbeitern, Markenherstellern, Maschinenlieferanten und Materialanbietern zu fördern sowie aktuelle Entwicklungen und Zukunftsthemen der Branche zu diskutieren.

Positive Perspektiven für die Zukunft

Mit Blick auf die kommenden Jahre sieht Ventimiglia die Branche gut aufgestellt. Als wichtige Faktoren nennt sie den Zustrom qualifizierter Nachwuchskräfte, die zunehmende Internationalisierung der Märkte sowie die wachsende Zahl von Frauen in Führungspositionen.

Aus ihrer Sicht bleibt die Innovationskraft der Branche ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Veranstaltungen wie LOUPE Americas sollen dazu beitragen, neue Technologien sichtbar zu machen, Geschäftsbeziehungen zu fördern und den Austausch innerhalb der Industrie zu stärken.

Damit versteht sich die Messe heute als zentrale Plattform für eine Branche, die sich kontinuierlich weiterentwickelt und auf technologische Innovation, Zusammenarbeit und Wissenstransfer setzt.