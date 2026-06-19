Druck- und Papiertechnik stellt Weichen für die Zukunft mit Vorstandswahl

VDMA Fachverband

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung des VDMA Fachverbands Druck- und Papiertechnik in Düsseldorf haben die Mitglieder wichtige personelle Weichenstellungen für die zukünftige Verbandsarbeit beschlossen. Neu in den Vorstand berufen wurden Dr. Stephen Kimmich (Koenig & Bauer AG) sowie Robert Löchel (KAMA GmbH). Beide bringen langjährige Erfahrung aus der Druck- und Papierindustrie in das Gremium ein und werden die strategische Weiterentwicklung des Fachverbands aktiv mitgestalten.

Zugleich ist Dr. Andreas Pleßke (Koenig & Bauer AG) aus dem Vorstand ausgeschieden. Der Fachverband dankt Dr. Pleßke ausdrücklich für sein langjähriges Engagement und seinen wichtigen Beitrag zur Arbeit des Vorstands sowie zur Positionierung der Branche innerhalb des VDMA. Dr. Pleßke bleibt der Branche weiterhin in seiner Rolle als Präsident des drupa- Komitees in zentraler Funktion erhalten.

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„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den neu berufenen Vorstandsmitgliedern sowie mit dem gesamten Gremium. Gemeinsam werden wir die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Druck- und Papiertechnik aktiv gestalten und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Branche setzen“, sagt Richard Clemens, Geschäftsführer des Fachverbands Druck- und Papiertechnik.

Mit den personellen Veränderungen im Vorstand stellt der Fachverband die Weichen für eine weiterhin enge Zusammenarbeit zwischen Industrie, Technologieanbietern sowie Anwendern und stärkt seine Rolle als Plattform für Innovation, Austausch und Interessenvertretung in der Druck- und Papiertechnik.

Der neue Vorstand des Fachverbands Druck- und Papiertechnik setzt sich wie folgt zusammen:

Thomas Heininger, MBO Komori Solutions GmbH

Bruno Müller, Müller Martini Holding AG

Falco Paepenmüller, Windmöller & Hölscher KG (stellvertretender Vorstandsvorsitzender)

Tim Sterbak, IST METZ GmbH & Co. KG

Stefan Kimmich, Koenig & Bauer AG (Gast des Vorstandes)

Markus Hoffmann, Leonhard KURZ Stiftung & Co.KG (Vorsitzender, Sitzungsleitung)

Andreas Endters, Voith GmbH & Co. KGaA

David Schmedding, Heidelberger Druckmaschinen AG

Andreas Pleßke, Koenig & Bauer AG (Gast des Vorstandes)

Robert Löchel, KAMA GmbH (Gast des Vorstandes)

Über den VDMA

Der VDMA vertritt 3500 deutsche und europäische Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus. Die Industrie steht für Innovation, Exportorientierung und Mittelstand. Die Unternehmen beschäftigen insgesamt rund 3 Millionen Menschen in der EU-27, davon mehr als 1,2 Millionen allein in Deutschland. Damit ist der Maschinen- und Anlagenbau unter den Investitionsgüterindustrien der größte Arbeitgeber, sowohl in der EU-27 als auch in Deutschland. Er steht in der Europäischen Union für ein Umsatzvolumen von geschätzt rund 900 Milliarden Euro. Rund 80 Prozent der in der EU verkauften Maschinen stammen aus einer Fertigungsstätte im Binnenmarkt.