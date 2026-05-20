Technotrans steigert Profitabilität im ersten Quartal 2026

Verhaltene Marktentwicklung im Print-Bereich

Die technotrans SE ist mit verbesserter Ertragsqualität in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Trotz eines konjunkturell und geopolitisch anspruchsvollen Umfelds erhöhte der Thermomanagement-Spezialist im ersten Quartal die EBIT-Marge auf 7,0 Prozent nach 6,7 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz lag mit 54,9 Mio. Euro erwartungsgemäß unter dem Vorjahreswert von 60,1 Mio. Euro.

Das operative Ergebnis (EBIT) erreichte 3,8 Mio. Euro nach 4,0 Mio. Euro im Vorjahr. Gleichzeitig verbesserte sich die Bruttomarge auf 30,5 Prozent. Als wesentliche Faktoren nennt das Unternehmen einen höheren Serviceanteil, einen wertsteigernden Produktmix sowie konsequentes Kostenmanagement.

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Für die Print-Industrie verlief der Jahresauftakt dagegen zurückhaltend. Nach Angaben von technotrans wurde das Geschäft insbesondere in Europa und den USA durch Investitionszurückhaltung, Unsicherheiten im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik sowie Währungseffekte belastet. Damit setzte sich die bereits im Vorjahr erkennbare verhaltene Marktentwicklung im klassischen Printumfeld zunächst fort.

Gleichzeitig bleibt der Print-Bereich ein strategisch relevanter Fokusmarkt des Unternehmens. technotrans entwickelt Thermomanagement-Lösungen unter anderem für Druckmaschinen und industrielle Produktionsprozesse, bei denen eine präzise Temperatursteuerung für Prozessstabilität und Druckqualität entscheidend ist. Für den weiteren Jahresverlauf erwartet das Unternehmen eine Belebung der Nachfrage in Print und Plastics.

Dynamischer entwickelten sich im ersten Quartal die Fokusmärkte Energy Management sowie Healthcare & Analytics. Besonders stark war nach Unternehmensangaben die Nachfrage nach Flüssigkeitskühlsystemen für Datacenter. Darüber hinaus gewann technotrans einen Großauftrag für Batteriethermomanagementsysteme im Bereich Schienenfahrzeuge.

Der Auftragsbestand erhöhte sich zum Quartalsende auf 84 Mio. Euro nach 79 Mio. Euro zum Jahresende 2025. Mit einer Book-to-Bill-Ratio von 1,1 sieht das Unternehmen eine Grundlage für eine steigende Nachfrage im weiteren Jahresverlauf. Der Free Cashflow verbesserte sich deutlich auf minus 1,4 Mio. Euro nach minus 5,8 Mio. Euro im Vorjahr.

Seit Beginn des Geschäftsjahres 2026 setzt technotrans die neue Mittelfriststrategie „Ready for Growth“ um. Bis 2030 strebt der Konzern einen Umsatz von mehr als 350 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge von 9 bis 12 Prozent an. Im Mittelpunkt stehen Wachstumsmärkte, die von Entwicklungen wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Künstlicher Intelligenz geprägt sind.

Trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten bestätigte der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Erwartet werden weiterhin ein Konzernumsatz zwischen 240 Mio. und 260 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge von 6,5 bis 8,5 Prozent.