Verpackungsdruck & Converting
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Über 40 Jahre Erfahrung mit wasserbasierten Druckfarben

Follmann setzt seit den 1980er Jahren auf lösemittelfreie Systeme

von Ansgar Wessendorf,
Über 40 Jahre Erfahrung mit wasserbasierten Druckfarben
Seit den 1980er Jahren entwickelt Follmann lösemittelfreie Druckfarbsysteme für verschiedene Anwendungen (Quelle: Follmann)

Seit mehr als vier Jahrzehnten entwickelt Follmann wasserbasierte Druckfarben und zählt heute zu den erfahrenen Spezialisten für lösemittelfreie Druckfarbsysteme. Die frühe technologische Ausrichtung prägt das Unternehmen bis heute und bildet die Grundlage für zahlreiche Anwendungen in der Verpackungs- und Druckindustrie.

Bereits in den 1980er Jahren begann Follmann mit der Entwicklung wasserbasierter Lösungen – zu einer Zeit, als lösemittelhaltige Systeme im Markt noch weit verbreitet waren. Einen wichtigen Meilenstein erreichte das Unternehmen 1984 mit der Entwicklung lösemittelfreier Tissue-Druckfarben.

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Mitte der 1990er Jahre entschied sich Follmann zudem, das Portfolio konsequent auf wasserbasierte Druckfarben auszurichten und lösemittelbasierte Systeme vollständig abzulösen. Damit setzte das Unternehmen frühzeitig auf eine Entwicklung, die angesichts steigender regulatorischer Anforderungen und wachsender Nachhaltigkeitsziele in der Verpackungs- und Druckindustrie zunehmend an Bedeutung gewinnt. Heute verfügt Follmann über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion wasserbasierter Druckfarben.

Beispiele für Verpackungen, die mit wasserbasierten Druckfarben von Follmann bedruckt sind
(Quelle: Follmann)

Die Druckfarben kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, darunter Servietten, Verpackungspapiere, Tüten, Beutel und Säcke, Geschenkpapier sowie flexible Lebensmittelverpackungen. Neben hoher Druckqualität stehen insbesondere Verarbeitungssicherheit, regulatorische Konformität und nachhaltigere Produktionsprozesse im Fokus.

„Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass nachhaltige Innovation das Ergebnis konsequenter Entwicklungsarbeit über Jahrzehnte hinweg ist“, erklärt Geschäftsführer Dr. Henrik Follmann. „Die frühe Fokussierung auf wasserbasierte Systeme bildet heute eine starke technologische Grundlage für moderne Verpackungs- und Druckanwendungen.“

Auch künftig will Follmann den Ausbau wasserbasierter Technologien weiter vorantreiben und die Entwicklung leistungsfähiger Druckfarblösungen für unterschiedlichste Anwendungen kontinuierlich ausbauen. Die Kombination aus langjähriger Erfahrung, technologischer Kompetenz und klarer Spezialisierung macht das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner für Kunden weltweit.

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