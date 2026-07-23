Koenig & Bauer stellt Flachbettstanze CutPRO 2.1 vor

Neuentwicklung priorisiert stabile Nettoleistung im Produktionsalltag

Koenig & Bauer entwickelt mit der CutPRO 2.1 eine neue Flachbettstanze für Karton und Wellpappe. Die Maschine verarbeitet Formate bis 1.300 × 2.100 mm mit bis zu 7.000 Bogen pro Stunde. Ein erster Prototyp soll Ende 2026 bei einem Pilotkunden installiert und unter Produktionsbedingungen getestet werden.

Bei der Entwicklung der CutPRO 2.1 verlagert Koenig & Bauer den Schwerpunkt von der nominellen Höchstgeschwindigkeit auf die im Produktionsalltag erzielbare Nettoleistung. Dazu sollen insbesondere ungeplante Stillstände und Mikrostopps reduziert sowie Rüst-, Wartungs- und Bedienprozesse vereinfacht werden.

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Die neue Flachbettstanze ist für Bogenformate bis maximal 1.300 × 2.100 mm ausgelegt und erreicht nach Herstellerangaben eine Geschwindigkeit von bis zu 7.000 Bogen pro Stunde. Verarbeitet werden können sowohl Karton als auch Wellpappe.

Materialfluss soll Mikrostopps reduzieren

Für einen möglichst kontinuierlichen Bogentransport hat Koenig & Bauer die Greiferbewegungen mithilfe der Varioplan- und Variolever-Technologien abgestimmt. Darüber hinaus wurden die Auslage und das Nonstop-System überarbeitet. Diese Maßnahmen sollen typische Ursachen für Maschinenstopps bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten verringern.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein automatischer Kettenspanner, eine überarbeitete Abfallführung innerhalb der Stanze sowie ein Sicherheitsmechanismus für das manuelle Bewegen des Stanzaggregats. Bereits vorhandene Stanzwerkzeuge sollen weiterhin eingesetzt werden können. Damit adressiert der Hersteller nicht nur die technische Integration in bestehende Produktionsumgebungen, sondern auch die mit einem Maschinenwechsel verbundenen Umstellungskosten.

„Unsere Kunden stehen unter enormem Druck, Margen zu sichern und dem Fachkräftemangel zu begegnen“, erklärt Hannah Potrawa, Director Corrugated bei Koenig & Bauer. Die Maschine solle deshalb nicht allein hohe theoretische Leistungswerte erreichen, sondern vor allem durch Prozessstabilität im Dreischichtbetrieb überzeugen.

Neue Bedienoberfläche mit KI-Unterstützung

Koenig & Bauer hat auch die Bedienoberfläche der CutPRO 2.1 neu konzipiert. Eine logisch aufgebaute Benutzerführung soll die Einarbeitung neuer Beschäftigter erleichtern und Bedienabläufe vereinfachen. Der Schließrahmen kann laut Hersteller mithilfe eines speziellen Systems von einer einzelnen Person sicher ausgehoben werden.

Die Maschine ist zudem in das Software-System myKyana eingebunden. KI-gestützte Funktionen stellen Produktionsdaten bereit und analysieren diese in Echtzeit. Auf dieser Grundlage sollen Bedienfehler frühzeitig erkannt beziehungsweise vermieden werden. Welche Funktionen zum Marktstart serienmäßig verfügbar sein werden und in welchem Umfang sich daraus messbare Produktivitätsvorteile ergeben, dürfte sich allerdings erst während der vorgesehenen Praxistests zeigen.

Erprobung beim Pilotkunden

Die erste Alpha-Maschine soll noch vor Ende 2026 bei einem Pilotkunden ausgeliefert und installiert werden. Anschließend ist eine Testphase unter realen Produktionsbedingungen vorgesehen. Dabei will Koenig & Bauer insbesondere die Praxistauglichkeit, Prozessstabilität und Wirtschaftlichkeit der Flachbettstanze überprüfen.