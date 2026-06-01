Mondi investiert in deutsche Wellpappenwerke

Standorte Greven und Ebersdorf werden weiterentwickelt

Mondi entwickelt seine Wellpappenwerke in Greven und Ebersdorf weiter. Die Maßnahmen umfassen Anlagenaufrüstungen, Prozessoptimierungen, palettenfreie Produktion, zusätzliche Automatisierung sowie höhere Gesundheits- und Sicherheitsstandards.

In beiden Werken rüstet Mondi bestehende Produktionsanlagen auf und optimiert zentrale Produktionsabläufe. Damit sollen Prozesse effizienter gestaltet, die Zuverlässigkeit erhöht und eine konstant hohe Produktqualität unterstützt werden.

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Am Standort Ebersdorf liegt der Schwerpunkt auf dem Ausbau der palettenfreien Produktion. Diese soll interne Abläufe vereinfachen, den Materialfluss verbessern und ressourcenschonendere Produktionsprozesse unterstützen.

In Greven setzt Mondi unter anderem auf zusätzliche Automatisierungslösungen. Diese sollen stabilere Prozesse, geringere Materialverluste und eine höhere Effizienz ermöglichen.

Vertriebsteam am Standort Greven

Darüber hinaus etabliert Mondi in Greven ein eigenes Vertriebsteam direkt am Standort. Durch die engere Zusammenarbeit von Vertrieb und Produktion sollen Kundenanfragen schneller bearbeitet und Verpackungslösungen gezielter an Kundenanforderungen angepasst werden.

Arbeitssicherheit wird weiter vereinheitlicht

Gesundheit und Arbeitssicherheit haben laut Mondi an beiden Standorten hohe Priorität. Verbesserungen im Arbeitsumfeld sowie gezielte Schulungsprogramme sollen dazu beitragen, die Sicherheitsstandards in Greven und Ebersdorf an die globalen Anforderungen des Unternehmens anzupassen. Arbeitssicherheit soll damit stärker in den Arbeitsalltag integriert und stabile Produktionsabläufe unterstützt werden.

„Die Weiterentwicklungen an den Standorten Greven und Ebersdorf ermöglichen es uns, unseren Kunden dauerhaft hohe Produktqualität, zuverlässige Lieferleistungen und ressourcenschonende Produktionsprozesse zu bieten. Gleichzeitig stärken sie unsere Präsenz im Bereich Wellpappenlösungen in Deutschland und unterstützen langfristige, verlässliche Partnerschaften mit unseren Kunden“, sagt Paulus Goëss, COO Corrugated Solutions bei Mondi.

Integration nach Schumacher-Übernahme

Mondi hat die Standorte Greven und Ebersdorf nach der Übernahme der westeuropäischen Geschäftsaktivitäten von Schumacher Packaging in das Unternehmen integriert und damit seine Präsenz in Deutschland ausgebaut. Seit der Übernahme führt Mondi an beiden Standorten einheitliche Produktions- und Qualitätsstandards sowie globale Gesundheits- und Sicherheitsstandards ein. Nach Unternehmensangaben sollen dadurch Prozessstabilität, Effizienz und Zuverlässigkeit weiter verbessert und zusätzliche Potenziale für langfristige Wertschöpfung erschlossen werden.