Bobst präsentiert neue Masterfold-Plattform für die Wellpappenproduktion

Druckweiterverarbeitung

Bobst hat seine Faltschachtel-Klebemaschine Masterfold für die Verarbeitung von Wellpappe grundlegend überarbeitet und auf eine vollständig neue Plattform gestellt. Die Modellreihe Masterfold 170 | 230 | 300 wurde im Hinblick auf Automatisierung, Digitalisierung, Bedienkomfort und Sicherheit weiterentwickelt und soll die Effizienz in der Wellpappenverarbeitung weiter steigern.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Anbindung an die Daten- und Digitalisierungsplattform Bobst Connect über die Mensch-Maschine-Schnittstelle Sphere. Dadurch lassen sich Auftragsdaten direkt aus der Arbeitsvorbereitung an die Maschine übertragen und Rüstvorgänge teilweise aus der Ferne vorbereiten. Automatisierte Einstellfunktionen für Haupttransporte, Kalibrierwelle, Faltstation sowie Übergabestation und Auslage verkürzen nach Unternehmensangaben die Rüstzeiten um bis zu 20 Minuten. Bei Wiederholaufträgen können allein durch die automatische Einstellung von Übergabestation und Auslage bis zu 15 Minuten eingespart werden.

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Auch am Anleger wurden die Rüstprozesse vereinfacht. Pneumatisch verriegelte Anschlagrampen sowie eine vollautomatische Zuschnittausrichtung, die bereits für die Baureihe Expertfold verfügbar ist, unterstützen einen schnelleren Produktionswechsel.

Die neue Plattform ist auf einen hohen Automatisierungsgrad ausgelegt und kann mit Peripheriesystemen wie der automatischen Abpackanlage Speedpack, dem Zuschnittbelader Roboloader und dem Palettiersystem Robopalletizer zu einer weitgehend automatisierten Produktionslinie ausgebaut werden.

Überarbeitet wurde außerdem die Bedienung der Maschine. Eine neue Benutzeroberfläche führt die Bediener Schritt für Schritt durch die einzelnen Maschinenmodule. Dezentrale Bedienelemente, Videoübersichten wichtiger Falt- und Klebevorgänge sowie die Möglichkeit, die Maschinengeschwindigkeit für Einstellarbeiten auf 5 m/min zu reduzieren, sollen die Bedienung erleichtern und gleichzeitig die Sicherheit erhöhen. Die neuen Masterfold-Modelle erfüllen nach Angaben von Bobst bereits die EU-Sicherheitsanforderungen, die ab 2027 gelten.

Auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit wurden verschiedene Optimierungen umgesetzt. Ein präziserer Zuschnitttransport sowie eine exaktere Faltung und Klebung sollen Ausschuss und Reklamationen reduzieren. Optional stehen unter anderem eine Rillbefeuchtung (Liquid Creaser) zur Verbesserung der Falzqualität sowie Systeme zur Leim- und Faltkontrolle mit automatischer Ausschleusung fehlerhafter Verpackungen zur Verfügung.

Neue Servomotoren an den Maschinenmodulen tragen zu einem geringeren Energieverbrauch bei. Ergänzend ermöglicht das Energiemonitoring über Bobst Connect die Analyse weiterer Einsparpotenziale. Darüber hinaus erweitert Bobst sein Serviceangebot und stellt Kunden künftig auch spezialisierte Datenanalysten zur Verfügung, die bei der Auswertung von Produktionsdaten und der Optimierung von Prozessen unterstützen.