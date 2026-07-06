Baumer hhs feiert 40 Jahre Pionierarbeit im industriellen Klebstoffauftrag

Druckweiterverarbeitung: Faltschachtel

Baumer hhs feiert 2026 sein 40-jähriges Bestehen und blickt auf vier Jahrzehnte technologischer Entwicklungen im industriellen Klebstoffauftrag zurück. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Krefeld zählt heute zu den weltweit führenden Anbietern intelligenter Klebstoffauftragssysteme und Lösungen zur Qualitätssicherung für die Verpackungsindustrie.

Vier Jahrzehnte technologische Entwicklung

Am 12. Juni 2026 beging Baumer hhs sein 40-jähriges Jubiläum am Standort Krefeld. Gemeinsam mit den weltweit mehr als 350 Mitarbeitenden nahmen auch die noch lebenden Unternehmensgründer an der Feier teil.

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„Ich freue mich besonders, Frau Helmy Sasse sowie Herrn Fritz Kurandt und seine Frau Dagmar unter unseren Gästen begrüßen zu dürfen“, erklärte Dr. Oliver Vietze, CEO und Chairman der Baumer Group. Die Unternehmensgruppe übernahm 1998 zunächst die System Kurandt GmbH in Berlin und 2001 die 1986 gegründete hhs GmbH. Beide Unternehmen entwickelten bereits früh innovative Lösungen für den industriellen Klebstoffauftrag und die zugehörige Qualitätssicherung. Seit ihrer Zusammenführung im Jahr 2003 bilden sie die heutige Baumer hhs mit Produktionsstandorten in Krefeld und Berlin.

Baumer hhs als Partner der Verpackungsindustrie

„Als Teil der Baumer Group hat unser Unternehmen deutlich an Dynamik gewonnen. Wir profitieren von der Infrastruktur einer starken Unternehmensgruppe und stärken gleichzeitig deren Innovationskraft mit intelligenten Systemlösungen für den zuverlässigen Klebstoffauftrag“, sagte Geschäftsführer Percy Dengler.

Nach Angaben des Unternehmens stehen die enge Zusammenarbeit mit Kunden und OEM-Partnern sowie der konkrete Mehrwert der Lösungen seit jeher im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie.

Mit eigenen Niederlassungen in Europa, Asien sowie Nordamerika und einem Vertriebs- und Servicenetz in mehr als 120 Ländern ist Baumer hhs international aufgestellt. Besonders in der Faltschachtelproduktion, der Wellpappenverarbeitung, der Endverpackung und der Tabakindustrie gilt das Unternehmen als wichtiger Technologiepartner.

Entwicklung neuer Klebstoffauftragssysteme

Insbesondere in der Faltschachtel- und Tabakindustrie wird Baumer hhs nach eigenen Angaben bereits frühzeitig in Entwicklungsprojekte eingebunden. Im Solution Center in Krefeld entstehen gemeinsam mit Kunden und Maschinenherstellern neue Lösungen, die unter praxisnahen Bedingungen getestet werden.

Die Entwicklungsarbeit reicht dabei über den eigentlichen Klebstoffauftrag hinaus. Themen wie die Digitalisierung von Verpackungen durch QR- und DataMatrix-Codes sowie die Optimierung von Produktionsprozessen gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Fokus

Auch im Bereich nachhaltiger Verpackungslösungen engagiert sich Baumer hhs. Als Gründungsmitglied der 4evergreen Alliance arbeitet das Unternehmen an einer verbesserten Recyclingfähigkeit faserbasierter Verpackungen. Darüber hinaus beteiligt sich Baumer hhs am Forschungsprojekt SUGRA (Sustainable Gluing with Renewable Adhesives), das biobasierte Klebstoffe auf Stärkebasis für Hochgeschwindigkeits-Faltschachtel-Klebemaschinen entwickelt.

Weltweit erfolgreich mit ganzheitlichen Systemlösungen

Rund 75 % seiner Produkte exportiert Baumer hhs in internationale Märkte. Nach Angaben des Unternehmens verfolgt die Entwicklung sämtlicher Lösungen einen ganzheitlichen Systemansatz. Dadurch lassen sich alle Komponenten optimal aufeinander abstimmen und eine schnelle Produktionsintegration, hohe Prozesssicherheit sowie ein effizienter Einsatz von Ressourcen und Energie erreichen.

Die 1952 gegründete Baumer Group beschäftigt heute rund 2.800 Mitarbeitende und zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Sensoriklösungen für die Fabrik- und Prozessautomation.