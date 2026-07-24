Esko beruft Amy Senew zur Vertriebschefin

Neue CRO verantwortet das weltweite Softwaregeschäft

Esko hat Amy Senew zum Chief Revenue Officer (CRO) ernannt. In dieser Funktion verantwortet sie weltweit den Vertrieb, den Pre-Sales-Bereich und die Vertriebsunterstützung innerhalb der Softwareorganisation des Unternehmens. Sie berichtet direkt an Esko-Präsident Joël Depernet.

Senew verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in international tätigen Unternehmen für Enterprise-Software und Software as a Service (SaaS). Zuvor war sie bereits viermal als Chief Revenue Officer tätig.

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Ihre bisherigen Aufgaben umfassten den Enterprise-Vertrieb, Vertriebspartnerschaften, Customer Success und E-Commerce. Zudem bringt sie nach Angaben von Esko Erfahrung mit KI-gestützten Marktbearbeitungsstrategien und dem Ausbau von Abonnementmodellen mit.

„Amy verfügt über umfassende Erfahrung in der kaufmännischen Führung und über die nachgewiesene Fähigkeit, leistungsstarke Organisationen aufzubauen, die nachhaltiges Wachstum erzielen“, sagt Joël Depernet. „Ihre Kundenorientierung, ihre strategische Vision und ihre konsequente Umsetzung machen sie zur idealen Führungskraft für unsere globale Softwarevertriebsorganisation.“

„Esko genießt einen hervorragenden Ruf für Innovation, Kundenpartnerschaften und seine Position in der Branche“, sagt Senew. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren internationalen Teams die Kundenbeziehungen zu stärken und das Wachstum zu beschleunigen.“