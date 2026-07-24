Hybrid Software integriert KI-Assistenten in Packz 12

Neue Version unterstützt Amazon Transparency und 2D-Codes

Hybrid Software hat Version 12 seines PDF-Editors Packz für die Verpackungsvorstufe veröffentlicht. Zu den Neuerungen gehören ein KI-gestützter Assistent, Funktionen für Amazon-Transparency-Codes sowie Erweiterungen für Sammelformen, Qualitätskontrolle und Tiefdruck-Workflows.

Der mehrsprachige KI-Assistent stellt kontextbezogene Informationen zu Werkzeugen und Arbeitsabläufen in Packz bereit. Er soll Anwender schrittweise durch Routineaufgaben führen und den Zugriff auf relevante Softwarefunktionen erleichtern.

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Darüber hinaus kann der Assistent Aktionslisten, dynamische Informationsfelder, Druckmarken und Skriptcode erzeugen. Druckvorstufen-Teams können damit wiederkehrende Prozesse automatisieren und individuelle Workflows entwickeln.

Workflow für Produktserialisierung

Packz 12 unterstützt Amazon-Transparency-Codes für die Serialisierung und Authentifizierung von Produkten. Hierfür nutzt die Software ihre Funktionen für Barcodes und den variablen Datendruck.

In Verbindung mit der Artwork-Management-Software Artflow und der Workflow-Plattform Cloudflow bildet Packz einen durchgängigen Prozess ab. Dieser reicht vom Abruf der Codes über die Freigabe der Druckdaten und die Barcode-Erzeugung bis zur Produktion.

Nach Angaben von Hybrid Software ist die integrierte Lösung für die skalierbare Serialisierung und Produktion von Amazon-Transparency-Codes ausgelegt. Durch die Verarbeitung von 2D-Barcodes unterstützt der Workflow zudem Anforderungen im Zusammenhang mit der GS1-Initiative Sunrise 2027.

Erweiterungen für die Produktion

Neue Funktionen des Packzimizers optimieren die Erstellung von Sammelformen für Nassleimetiketten. Ziel ist es, die Materialausnutzung zu verbessern und den Ausschuss zu reduzieren.

Die Qualitätskontrolle Packz Max wurde ebenfalls erweitert. Sie soll die Prüfung objektbasierter Rasterungen vereinfachen. Die Unterstützung von Hell Gravure JobTickets ermöglicht zudem die Übertragung von Auftragsinformationen zwischen Druckvorstufe und Gravur in der Tiefdruckzylinderherstellung.

„Packz 12 läutet eine neue Ära ein, in der künstliche Intelligenz zu einem integralen Bestandteil des modernen Druckvorstufen-Workflows wird“, sagt Pascal Wybo, Produktmanager für Packz. „Wir sehen KI als Möglichkeit, Barrieren zwischen Anwendern und der Software abzubauen, sodass erweiterte Funktionen leichter zu entdecken, einfacher zu erlernen und Routineaufgaben leichter zu automatisieren sind.“