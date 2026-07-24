Mehr als 300 Millionen Euro sollen Kapazitäten, Automatisierung und regionale Präsenz stärken

Siegwerk investiert in Nähe und Skalierung

Siegwerk hat sein Investitionstempo deutlich erhöht. Nach dem bislang höchsten jährlichen Investitionsvolumen der Unternehmensgeschichte im Jahr 2025 will der Druckfarben- und Lackhersteller in den kommenden fünf Jahren mehr als 300 Millionen Euro in organisches Wachstum und betriebliche Effizienz investieren. Im Mittelpunkt stehen zusätzliche Produktionskapazitäten, automatisierte Prozesse, digitale Systeme und eine stärkere Präsenz in regionalen Wachstumsmärkten.

Für die Verpackungsindustrie ist das Programm auch deshalb relevant, weil es über eine reine Kapazitätserweiterung hinausgeht. Siegwerk verknüpft Investitionen in Standorte und Anlagen mit Akquisitionen, IT-Infrastruktur und technischem Know-how. Das Unternehmen reagiert damit auf einen Markt, in dem Lieferfähigkeit, kurze Entwicklungszeiten und regionale Unterstützung zunehmend ebenso wichtig werden wie der Preis und die technische Leistungsfähigkeit einer Druckfarbe.

Anzeige

Rekordjahr als Ausgangspunkt

Bereits 2025 hatte Siegwerk sein übliches jährliches Investitionsvolumen nach eigenen Angaben mehr als verdoppelt. Die Maßnahmen sind Teil der langfristigen Unternehmensstrategie „FORMULA 2030“. Sie sollen die globale Präsenz erweitern, technische Kompetenzen stärken und Abläufe durch Automatisierung und Digitalisierung effizienter gestalten.

Für die kommenden fünf Jahre sieht das Unternehmen Investitionen von mehr als 300 Millionen Euro vor. Hinzukommen sollen gezielte Übernahmen und Beteiligungen. Siegwerk setzt damit parallel auf organisches Wachstum und die Integration externer Technologien, Produkte und Produktionskapazitäten.

„Jede Investition, die wir tätigen, folgt einem klaren Ziel: unseren Kunden und Partnern zu Spitzenleistungen zu verhelfen“, erklärt CEO Nicolas Wiedmann. Im Zentrum stünden Geschwindigkeit, eine gleichbleibende Qualität, zuverlässige Lieferungen, höhere Effizienz und eine stärkere Unterstützung vor Ort.

Diese Aufzählung zeigt, wo der Druckfarbenmarkt derzeit besonders unter Spannung steht. Globale Lieferketten müssen stabil bleiben, zugleich erwarten internationale Markenartikler und Verpackungshersteller einheitliche Produktstandards über mehrere Regionen hinweg. Hinzu kommen kürzere Entwicklungszyklen, steigende regulatorische Anforderungen und der Bedarf an funktionellen Beschichtungen, die zusätzliche Aufgaben innerhalb eines Verpackungsaufbaus übernehmen.

Beschichtungen gewinnen an Gewicht

Eine zentrale Investition des Jahres 2025 war die Übernahme von Allinova. Das Unternehmen ist auf funktionelle Beschichtungen spezialisiert und verfügt insbesondere über Know-how im Bereich wasserbasierter Dispersionen. Siegwerk erweitert damit sein Lackgeschäft und stärkt einen Bereich, der für die Entwicklung künftiger Verpackungskonzepte an Bedeutung gewinnt.

Funktionelle Beschichtungen können je nach Anwendung beispielsweise Barriere-, Schutz- oder Verarbeitungseigenschaften beeinflussen. Für Druckfarbenhersteller erweitert sich dadurch das Tätigkeitsfeld: Gefragt sind nicht mehr ausschließlich Farbgebung und Bedruckbarkeit, sondern zunehmend Lösungen, die Bestandteil der technischen Funktion einer Verpackung werden.

Um das Wachstum der von Allinova entwickelten Produkte in Asien zu unterstützen, baut Siegwerk zusätzliche Kapazitäten in Indien auf. Die Akquisition wird damit nicht lediglich in das bestehende Portfolio eingegliedert. Das Unternehmen schafft zugleich regionale Produktionsmöglichkeiten, um die Technologie näher an asiatische Kunden und Anwendungen zu bringen.

Indien wird zum strategischen Schwerpunkt

Überhaupt nimmt Indien innerhalb des Investitionsprogramms eine zentrale Rolle ein. Am Standort Bhiwadi hat Siegwerk mit dem Umbau und der Erweiterung der bestehenden Produktion begonnen. Nach Abschluss der Arbeiten soll der Standort über deutlich höhere Kapazitäten verfügen und durch einen höheren Automatisierungsgrad effizienter arbeiten.

Bhiwadi soll zudem zum weltweit größten „Center of Excellence“ des Unternehmens ausgebaut werden. Damit verbindet Siegwerk Produktionsvolumen mit technischer Kompetenz und Anwendungsexpertise. Der Standort dürfte somit nicht nur für den indischen Markt, sondern auch für die Versorgung und Entwicklung weiterer asiatischer Märkte an Bedeutung gewinnen.

Die Investitionsdynamik setzte sich 2026 fort. Im März übernahm Siegwerk Hi-Tech Inks und stärkte damit seine Position bei Druckfarben für flexible Verpackungen in Indien. Nach Angaben des Unternehmens erreichen beide Unternehmen durch die Bündelung ihrer Produktionsstandorte und Portfolios zusammen einen Marktanteil von mehr als 20 Prozent. Siegwerk bezeichnet sich damit als größten Anbieter dieses Segments in der Region.

Die Übernahme ist ein Hinweis darauf, dass der indische Verpackungsmarkt nicht mehr nur als zusätzlicher Absatzmarkt betrachtet wird. Er entwickelt sich zu einem eigenständigen Produktions-, Entwicklungs- und Wettbewerbszentrum. Wer dort über relevante Kapazitäten, ein breites Portfolio und lokale Kundenbetreuung verfügt, kann schneller auf regionale Anforderungen reagieren und muss weniger Leistungen aus anderen Weltregionen übertragen.

Regionale Nähe statt zentraler Versorgung

Auch in anderen Wachstumsmärkten erweitert Siegwerk seine Präsenz. Ein neuer Standort in Dubai soll die Betreuung von Kunden im Nahen Osten verbessern. In Indonesien hat das Unternehmen zusätzliche Grundstücke erworben, die als Grundlage für spätere Kapazitätserweiterungen dienen sollen.

Diese Schritte folgen einer Entwicklung, die in der internationalen Verpackungsindustrie seit einigen Jahren zu beobachten ist: Globale Anbieter organisieren Produktion und Service zunehmend regionaler. Hintergrund sind nicht nur die Erfahrungen aus gestörten Lieferketten. Auch unterschiedliche regulatorische Vorgaben, Verpackungsstrukturen, Substrate und Verarbeitungsverfahren sprechen dafür, technische Kompetenz näher an den jeweiligen Markt zu verlagern.

Kundennähe bedeutet in diesem Zusammenhang daher mehr als einen zusätzlichen Vertriebsstandort. Entscheidend ist, ob ein Anbieter vor Ort Produkte anpassen, Anwendungen testen, technische Probleme begleiten und eine verlässliche Versorgung sicherstellen kann. Siegwerks Investitionen in Grundstücke, Produktionsanlagen und Kompetenzzentren sind vor diesem Hintergrund als Aufbau regionaler Wertschöpfungsstrukturen zu verstehen.

Weißproduktion und digitale Prozesse

Neben der geografischen Expansion modernisiert Siegwerk seine Produktions- und Technologieinfrastruktur. Zu den Maßnahmen des Jahres 2025 gehörten neue Anlagen für die Herstellung von Inline-Weiß in Deutschland und den USA sowie Erweiterungen von Lagerkapazitäten.

Weiße Druckfarben gehören insbesondere im Flexo- und Tiefdruck zu den volumenstarken und produktionstechnisch anspruchsvollen Produktgruppen. Deckkraft, Laufverhalten und eine konstante Qualität haben unmittelbaren Einfluss auf Druckergebnis und Maschineneffizienz. Zusätzliche Produktionskapazitäten können deshalb nicht nur die Lieferfähigkeit erhöhen, sondern auch die Standardisierung über verschiedene Produktionsregionen hinweg unterstützen.

Weniger sichtbar, aber langfristig möglicherweise ebenso relevant, sind die Investitionen in die digitale Infrastruktur. Siegwerk führt neue Plattformen für das Kundenbeziehungsmanagement und das Produktlebenszyklusmanagement ein. Die CRM- und PLM-Systeme sollen Prozesse vereinheitlichen und Informationen über Produkte, Entwicklungsprojekte und Kundenanforderungen besser verfügbar machen.

Für ein weltweit produzierendes Druckfarbenunternehmen ist dies keine reine Verwaltungsaufgabe. Rezepturen, Rohstoffe, regulatorische Daten, Anwendungserfahrungen und Freigaben müssen über Standorte hinweg konsistent gepflegt werden. Je besser diese Daten strukturiert sind, desto schneller lassen sich Produkte entwickeln, Varianten anpassen und technische Informationen bereitstellen.

Investitionen als Wettbewerbsfaktor

Siegwerk bündelt in seinem Programm mehrere Stoßrichtungen: zusätzliche Kapazitäten, regionale Expansion, Akquisitionen, Automatisierung und digitale Standardisierung. Jede einzelne Maßnahme wäre für sich genommen zunächst ein klassischer Bestandteil industrieller Unternehmensentwicklung. In ihrer Kombination zeigen sie jedoch, wie sich der Wettbewerb im Druckfarbenmarkt verändert.

Größe allein bietet noch keinen ausreichenden Vorteil. Entscheidend ist, ob Kapazitäten flexibel genutzt, Wissen zwischen Standorten übertragen und Kunden regional unterstützt werden können. Gleichzeitig steigt die Bedeutung von Beschichtungen und funktionellen Lösungen, mit denen Druckfarbenhersteller tiefer in die Entwicklung von Verpackungssystemen eingebunden werden.

„Durch die Kombination strategischer Akquisitionen mit gezielten Initiativen in den Bereichen Infrastruktur, Technologie und Digitalisierung bauen wir ein zukunftsfähiges Unternehmen auf“, sagt Wiedmann. Nach Unternehmensangaben sollen daraus langfristige Vorteile für Kunden und Partner entstehen.

Ob sich diese Erwartungen erfüllen, wird sich nicht allein an den investierten Summen messen lassen. Relevant wird sein, wie schnell neue Kapazitäten verfügbar sind, wie konsequent übernommene Unternehmen integriert werden und ob die weltweiten Standorte tatsächlich nach vergleichbaren Qualitäts- und Prozessstandards arbeiten.

Mit mehr als 300 Millionen Euro setzt Siegwerk dafür einen deutlichen finanziellen Rahmen. Zugleich macht das Programm deutlich: Im globalen Verpackungsdruck wird Kundennähe künftig weniger durch Entfernungen definiert als durch die Fähigkeit, technische Kompetenz, Versorgungssicherheit und Entwicklungsgeschwindigkeit regional verfügbar zu machen.