Screen Truepress Jet 560HDX zertifiziert

Digitaldrucksystem erfüllt CRPC6-Anforderungen

Screen Americas hat für die Truepress Jet 560HDX die „Digital Press System Certification for Inkjet“ der Printing United Alliance erhalten. Die Zertifizierung basiert auf technischen Standards von Idealliance, einer Division der Printing United Alliance, die Kriterien zur Farbstabilität und Produktionskonstanz in der grafischen Industrie bewertet.

Grundlage der Zertifizierung ist der CRPC6-Standard. Er gilt als internationaler Referenzwert für den Druck auf gestrichenen kommerziellen Papieren und definiert einen erweiterten Farbraum sowie engere Toleranzen für Farbabweichungen. Nach Herstellerangaben zeigt die Zertifizierung, dass ein digitales Inkjet-Drucksystem eine Farbwiedergabe und Tonwertstabilität erreichen kann, die mit konventionellem kommerziellem Offsetdruck vergleichbar sei.

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Technische Komponenten der Truepress Jet 560HDX

Im Rahmen der Prüfung erzielte die Truepress Jet 560HDX laut Screen Ergebnisse mit neu eingesetzten rezirkulierenden Inkjet-Druckköpfen, hochauflösenden Contact Image Sensors sowie einem weiterentwickelten Algorithmus zur automatisierten Justage. Die Truepress Jet 560HDX ist Teil der Truepress-Jet-Baureihe für den Highspeed-Inkjetdruck. Das System verarbeitet Bedruckstoffe bis zu einer Breite von 560 mm. Neu entwickelte Trocknungs- und Transfermechanismen sollen nach Herstellerangaben zur höheren Verfügbarkeit und Produktivität beitragen.

Direktdruck auf gestrichene Offsetpapiere

Die Truepress Ink SC2 ermöglicht laut Screen den Direktdruck auf gestrichenen Offsetpapieren ohne vorherige Oberflächenbehandlung. Die Tinte sei auf eine dichte Farbwiedergabe, die Reproduktion von Bildmotiven sowie die hochauflösende Darstellung feiner Linien und Texte ausgelegt.

Dritte Screen-Zertifizierung dieser Art

Die Truepress Jet 560HDX ist das dritte Drucksystem von Screen, das die „Digital Press System Certification for Inkjet“ erhalten hat. Zuvor wurden die Truepress Jet 520HD+ im Jahr 2023 und die Truepress Label 350UV SAI S im Jahr 2025 zertifiziert.