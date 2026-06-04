Verpackungsdruck & Converting
Verpackungsdruck & Converting
Digitaldrucksystem erfüllt CRPC6-Anforderungen

Screen Truepress Jet 560HDX zertifiziert

von Ansgar Wessendorf,
Die Screen Truepress Jet 560HDX hat die „Digital Press System Certification for Inkjet“ erhalten und erfüllt damit die Anforderungen des CRPC6-Standards für Farbstabilität und Produktionskonstanz (Quelle: Screen)
Die Screen Truepress Jet 560HDX hat die „Digital Press System Certification for Inkjet“ erhalten und erfüllt damit die Anforderungen des CRPC6-Standards für Farbstabilität und Produktionskonstanz (Quelle: Screen)

Screen Americas hat für die Truepress Jet 560HDX die „Digital Press System Certification for Inkjet“ der Printing United Alliance erhalten. Die Zertifizierung basiert auf technischen Standards von Idealliance, einer Division der Printing United Alliance, die Kriterien zur Farbstabilität und Produktionskonstanz in der grafischen Industrie bewertet.

Grundlage der Zertifizierung ist der CRPC6-Standard. Er gilt als internationaler Referenzwert für den Druck auf gestrichenen kommerziellen Papieren und definiert einen erweiterten Farbraum sowie engere Toleranzen für Farbabweichungen. Nach Herstellerangaben zeigt die Zertifizierung, dass ein digitales Inkjet-Drucksystem eine Farbwiedergabe und Tonwertstabilität erreichen kann, die mit konventionellem kommerziellem Offsetdruck vergleichbar sei.

Anzeige

Technische Komponenten der Truepress Jet 560HDX

Im Rahmen der Prüfung erzielte die Truepress Jet 560HDX laut Screen Ergebnisse mit neu eingesetzten rezirkulierenden Inkjet-Druckköpfen, hochauflösenden Contact Image Sensors sowie einem weiterentwickelten Algorithmus zur automatisierten Justage. Die Truepress Jet 560HDX ist Teil der Truepress-Jet-Baureihe für den Highspeed-Inkjetdruck. Das System verarbeitet Bedruckstoffe bis zu einer Breite von 560 mm. Neu entwickelte Trocknungs- und Transfermechanismen sollen nach Herstellerangaben zur höheren Verfügbarkeit und Produktivität beitragen.

Direktdruck auf gestrichene Offsetpapiere

Die Truepress Ink SC2 ermöglicht laut Screen den Direktdruck auf gestrichenen Offsetpapieren ohne vorherige Oberflächenbehandlung. Die Tinte sei auf eine dichte Farbwiedergabe, die Reproduktion von Bildmotiven sowie die hochauflösende Darstellung feiner Linien und Texte ausgelegt.

Dritte Screen-Zertifizierung dieser Art

Die Truepress Jet 560HDX ist das dritte Drucksystem von Screen, das die „Digital Press System Certification for Inkjet“ erhalten hat. Zuvor wurden die Truepress Jet 520HD+ im Jahr 2023 und die Truepress Label 350UV SAI S im Jahr 2025 zertifiziert.

Schlagwörter: ,

Das könnte Sie auch interessieren

Quelle: Mediahaus

HP Indigo 18K bei Mediahaus installiert

Weiterlesen
Mondi erweitert Weißdruck-Anwendungen auf braunem Kraftliner

Mondi erweitert Weißdruck-Anwendungen auf braunem Kraftliner

Weiterlesen
Koenig & Bauer startet mit Rückenwind ins Jahr 2026 Deutlich mehr Aufträge und erfolgreicher Turnaround bei S&T

Koenig & Bauer startet mit Rückenwind ins Jahr 2026

Weiterlesen
Koenig & Bauer präsentiert hybride Verpackungsproduktion mit der VariJET 106

Koenig & Bauer präsentiert hybride Verpackungsproduktion mit der VariJET 106

Weiterlesen

Der Tiefdruck: Besser als sein Ruf

Weiterlesen

Screen rückt digitale Inkjet-Lösungen für flexible Papierverpackungen in den Fokus

Weiterlesen