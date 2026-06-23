Xeikon Innovation Days 2026 zeigen die Zukunft des intelligenten Drucks

Digtitaldruck

Die Xeikon Innovation Days 2026 haben am 9. und 10. Juni in Lier, Belgien, Fachbesucher aus der Druck- und Verpackungsindustrie zusammengebracht. Die von Flint Group Digital Xeikon veranstaltete Konferenz stand unter dem Motto „Print. Smarter. Together.“ und befasste sich mit aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung, Automatisierung und Workflow-Optimierung.

Zu den Teilnehmern zählten Druckdienstleister, Verpackungshersteller, Verarbeiter sowie Technologiepartner. Das Programm umfasste Fachvorträge, Diskussionsrunden, Networking-Möglichkeiten und Live-Demonstrationen von Druckanwendungen.

Anzeige

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Walter Benz, Präsident von Flint Group Digital Xeikon. In seiner Einführung ging er auf die Herausforderungen ein, mit denen sich Druckunternehmen angesichts steigender Anforderungen an Flexibilität, Liefergeschwindigkeit und Individualisierung konfrontiert sehen. Einen weiteren Programmschwerpunkt bildete die Keynote des Kundenexperience-Experten Steven Van Belleghem, der die Rolle künstlicher Intelligenz bei der Gestaltung von Kundenerlebnissen beleuchtete.

Im Rahmen der Veranstaltung stellte Flint Group Digital Xeikon seine Position innerhalb von Flint Group Packaging Solutions vor. Thematisiert wurden dabei die Verknüpfung digitaler Drucktechnologien mit Anwendungs-Know-how sowie Entwicklungen im Verpackungsbereich.

Begleitet wurde die Konferenz von 24 Industriepartnern, die Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette präsentierten. Die Themen reichten von Druckvorstufe und Workflow-Automatisierung über Materialien und Veredelung bis hin zu Qualitätskontrolle und Markenschutz.

Im Global Innovation Center von Xeikon konnten Besucher zudem mehrere digitale Drucksysteme im Produktionsbetrieb erleben. Vorgestellt wurden Anwendungen für selbstklebende und intelligente Etiketten, flexible Verpackungen sowie Faltschachteln. Ergänzend fanden technische Präsentationen zu Workflow-Integration, TX und IDERA statt.

Am 11. Juni schloss sich ein spezieller Ecolyne-Tag an, der sich an Akzidenzdruckereien richtete, die den Einstieg in die Etikettenproduktion prüfen. Im Mittelpunkt stand das Ecolyne-Modell, das den Zugang zu industriellen Produktionskapazitäten für Etiketten auf Basis eines abonnementähnlichen Ansatzes ermöglichen soll. Darüber hinaus nahmen die Teilnehmer an einem Workshop zur praktischen Etikettenproduktion teil. Ergänzt wurde das Programm durch einen Erfahrungsbericht von Magnus Lamke, Inhaber des Unternehmens FG Larsson.

Mit dem dreitägigen Veranstaltungsprogramm standen insbesondere Fragen der Produktionspraxis, der technologischen Weiterentwicklung sowie der Zusammenarbeit innerhalb der Druck- und Verpackungsindustrie im Fokus.

Über Flint Group Packaging Solutions

Flint Group Packaging Solutions entwickelt und vertreibt Druckfarben- und Beschichtungssysteme für Anwendungen in den Bereichen flexible Verpackungen, Papier und Karton, Narrow Web sowie Bogenoffsetdruck. Das Portfolio umfasst lösemittelbasierte, wasserbasierte, energiehärtende und pflanzenölbasierte Technologien für Flexodruck-, Tiefdruck- und Offsetanwendungen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro.

Über Flint Group Digital Xeikon

Flint Group Digital Xeikon ist der Digitaldruckbereich von Flint Group Packaging Solutions. Das Unternehmen entwickelt digitale Drucksysteme, Verbrauchsmaterialien und Anwendungslösungen für Etiketten-, Verpackungs- und ausgewählte Akzidenzdruckanwendungen.