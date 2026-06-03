Surya Global investiert in vierten BOBST-Metallisierer

Neue Anlage für transparente Barriere-BOPP-Folien

Surya Global Flexifilms (SGF) aus Indien hat in einen Bobst Expert K5 mit 3650 mm Arbeitsbreite und AlOx-Funktionalität investiert. Die neue Anlage soll Ende 2026 im Werk des Unternehmens installiert werden. Sie ergänzt drei bereits vorhandene Bobst-Metallisierer am Standort.

Nach Angaben des Herstellers seien die bestehenden Anlagen im Betrieb erfolgreich im Einsatz. Mr. Dharmendra Senger, Vice President Project & Operations, Mr. Siddhant Singh, General Manager Mech & Utilities, sowie Mr. Vinay Arora, Senior General Manager E&I, zeigen sich demnach mit der Technologie und der Leistung der vorhandenen Vakuummetallisierer zufrieden.

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AlOx-Technologie für BOPP-Folien

SGF zählt zu den großen BOPP-Produzenten in Indien. Mit der neuen Expert-Anlage mit AlOx-Funktion soll das Unternehmen künftig transparente, hochbarrierefähige BOPP-Folien herstellen können. Zum Einsatz kommt dabei die Bobst AlOx GEN II-Technologie. Die neue Arbeitsbreite von 3650 mm ergänzt die drei bestehenden Anlagen mit 2900 mm Breite. Eine dieser Anlagen ist mit dem Bobst AluBond-Verfahren ausgestattet, das laut Hersteller die Sauerstoff- und Wasserdampfbarriere von BOPP-Folien verbessern soll.

Anlage für breite Bahnen

Bobst positioniert die Expert K5 3650 mm als Anlage für den Wide-Web-Bereich. Sie ist für große Rollendurchmesser und hohe Produktionsgeschwindigkeiten ausgelegt. Nach Herstellerangaben soll der Wickelmechanismus eine weitgehend faltenfreie Folienverarbeitung ermöglichen. Zudem bezeichnet Bobst die Expert als eine der produktivsten Metallisierungsanlagen für die Verpackungsindustrie mit niedrigen Produktionskosten.

Weiterentwicklung des AlOx-Prozesses

Bobst AlOx GEN II basiert auf dem ursprünglichen AlOx-Prozess des Herstellers, der seit mehreren Jahren für hochbarrierefähige transparente PET-Folien eingesetzt wird. Vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an nachhaltigere flexible Verpackungen wurde AlOx GEN II für transparente BOPP-Folien mit hoher Barrierewirkung entwickelt. Nach Angaben von Bobst ermöglicht das Verfahren hohe Sauerstoff- und Wasserdampfbarrieren bei geringer optischer Dichte. Die mit dem Prozess hergestellte Folie sei direkt nach der Beschichtung transparent.

Mr. Shekhar Agarwal, Managing Director von Surya Global Flexifilms, kommentiert die Investition wie folgt: „Wir haben unsere ersten drei Anlagen von Bobst gekauft, als wir beschlossen haben, metallisierte Folien intern zu produzieren, da Bobst im Markt einen guten Ruf hat. Nachdem diese Anlagen in den vergangenen drei Jahren erfolgreich gelaufen sind, mussten wir unsere Kapazitäten weiter ausbauen und eigene AlOx-beschichtete Folien herstellen. Für uns stand außer Frage, dass wir auch für die vierte Anlage wieder zu Bobst zurückkehren.“

Ausbau der Folienproduktion

Surya Global Flexifilms ist der Bereich für flexible Verpackungen der Priyagold Group, einem indischen FMCG-Unternehmen. SGF wurde 2020 gegründet und markiert die Diversifizierung der Gruppe vom Lebensmittelbereich in die industrielle Fertigung. Das Unternehmen betreibt einen 40 Hektar großen Standort und baut dort Kapazitäten für BOPP-, BOPET- und BOPE-Folien auf. Im August 2025 nahm SGF nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen in Indien eine BOPE-Linie in Betrieb. Bis 2028 plant SGFPL sechs Hochleistungslinien und eine monatliche Produktionskapazität von rund 22.000 Tonnen. Damit soll das Unternehmen zu den größten BOPP-Produzenten in Indien zählen.