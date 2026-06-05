Koenig & Bauer zieht Expográfica-Bilanz

Automatisierung und Workflows im Fokus

Koenig & Bauer präsentierte vom 6. bis 9. Mai 2026 auf der Expográfica in Mexico End-to-End-Lösungen für Druckvorstufe, Druck und Weiterverarbeitung. Nach Angaben des Herstellers trafen insbesondere Automatisierung, durchgängige Workflows und Postpress-Lösungen auf hohe Investitionsbereitschaft bei Fachbesuchern aus Lateinamerika.

Koenig & Bauer bewertet den Auftritt auf der Expográfica 2026 in Guadalajara (Mexiko) positiv. Nach Angaben des Unternehmens lag das Interesse der Fachbesucher besonders auf Automatisierung, kürzeren Rüstzeiten und integrierten Workflows.

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Die lateinamerikanische Druck- und Verpackungsbranche steht laut Koenig & Bauer vor mehreren strukturellen Herausforderungen. Dazu zählen Fachkräftemangel, sinkende Auflagenzahlen, steigende Qualitätsanforderungen und der anhaltende Druck auf die Wirtschaftlichkeit. Koenig & Bauer positionierte sich auf der Messe als Anbieter eines lückenlosen End-to-End-Workflows. Dieser Ansatz solle Druckereien dabei unterstützen, Kosten zu senken und Margen zu verbessern. Im Fokus standen Anwendungen für Faltschachteln, Labels und Akzidenzdruck.

Postpress mit OMEGA Intro 110

Ein Schwerpunkt des Messeauftritts lag auf der Weiterverarbeitung. Koenig & Bauer zeigte die Faltschachtelklebemaschine OMEGA Intro 110 in einer Live-Demonstration. Der Hersteller verwies dabei auf automatisierte Jobwechsel und kurze Rüstzeiten als mögliche Vorteile für die Produktionswirtschaftlichkeit. Die Maschine erreicht nach Herstellerangaben Bandgeschwindigkeiten von bis zu 300 m/min. Sie verarbeitet Materialien von 200 g/m² bis zur B-Welle und deckt Formate von 96 bis 1.650 mm ab. Motorisierte Einstellprozesse sollen eine durchgängige Prozessintegration und reduzierte Rüstzeiten ermöglichen.

VariJET 106, Markenschutz und digitale Services

Auch die VariJET 106 war Teil des Messeauftritts. Koenig & Bauer stellte die Lösung für die digitale Faltschachtelproduktion anhand eines Anlagenmodells und von Druckmustern vor. Die gezeigten Muster enthielten nach Unternehmensangaben unsichtbare Sicherheitsmerkmale von „Protected at Print“. Damit könnten Druckereien Markenartiklern zusätzliche Möglichkeiten im Produktschutz anbieten. Das Feature lasse sich laut Koenig & Bauer flexibel in Standard-Druckprozesse integrieren. Ergänzend präsentierte das Unternehmen myKyana. Das digitale Ökosystem von Koenig & Bauer umfasst KI-gestützte Services für Anwender.

Vertragsabschlüsse über mehrere Produktbereiche

Nach Angaben von Koenig & Bauer führte das Messegeschäft zu konkreten Investitionen über mehrere Produktbereiche hinweg. Genannt werden unter anderem Rapida 76, Rapida-Maschinen im Mittelformat, Flachbettstanzen sowie Faltschachtelklebemaschinen der OMEGA Allpro-Serie. Der Akzidenz- und Verpackungsdrucker Impresos Tecnográficos aus Monterrey setzt bereits seit zwölf Jahren auf Koenig & Bauer. In dieser Zeit wurden drei Rapida-Großformatanlagen der Baureihen Rapida 145 und Rapida 164 installiert. Mit dem Kauf einer Rapida 105 investiert das Unternehmen nun erstmals auch im Mittelformat in Technik des Herstellers. Koenig & Bauer berichtet zudem von weiterführenden Verhandlungen über zusätzliche Flachbettstanzen, Faltschachtelklebemaschinen und Rapida-Offsetmaschinen in Mexiko sowie in den Mercosur-Staaten.

Interesse aus mehreren lateinamerikanischen Märkten

Der Messeauftritt zog laut Koenig & Bauer Entscheider aus Mexiko, Peru, Kolumbien, Argentinien und Uruguay an. Die Nachfrage habe die Erwartungen des Unternehmens insbesondere bei Lösungen für Automatisierung und durchgängige Workflows übertroffen. „Unsere Kunden suchen keine reinen Maschinen-Upgrades, sie suchen Antworten auf steigenden Kostendruck und komplexe Auftragsstrukturen“, fasst Dietmar Heyduck, SVP Sales und Prokurist von Koenig & Bauer Paper & Packaging Sheetfed Systems, zusammen. „Die zahlreichen strategischen Abschlüsse auf der Expográfica beweisen, dass unser End-to-End-Portfolio kombiniert mit dem Trusted Advisor-Versprechen genau diese technologischen und wirtschaftlichen Antworten liefert. Wenn Kunden wiederholt massiv in unsere Technologie investieren, ist das der stärkste Beweis für unsere verlässliche Partnerschaft und die messbaren Wettbewerbsvorteile, die wir in ihre Drucksäle und Postpress-Abteilungen bringen.“