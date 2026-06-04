Fünf Millionen Pfund: Umbau des Verpackungswerks abgeschlossen

Paranova erweitert Standort St. Neots

Paranova Print and Packaging hat die Umgestaltung seines Produktionsstandorts in St. Neots, Cambridgeshire, abgeschlossen. Nach Unternehmensangaben beläuft sich die Investition auf 5 Mio. Pfund. Die offizielle Eröffnung erfolgte im Umfeld der British Sandwich Week, die vom 18. bis 24. Mai 2026 stattfand.

Das Unternehmen bezeichnet den Standort als neuen britischen Schwerpunkt für faserbasierte Food-to-go-Verpackungen. Paranova produziert nach eigenen Angaben jährlich mehr als 700 Mio. recyclingfähige Food-to-go-Verpackungen und betreibt drei Produktionsstandorte für Kartonverpackungen.

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Mit der Investition wurde die Produktionsfläche in St. Neots um 2.000 m² erweitert. Laut Unternehmen soll sich die Kapazität dadurch verdreifachen. Der Standort sei auf schnelle Produktionsabläufe, Fertigungseffizienz und Abfallreduzierung ausgelegt. Paranova gibt an, dass St. Neots durch die Investition zum größten europäischen Produktionsstandort für faserbasierte Food-to-go-Verpackungen werde. Zugleich solle der Ausbau die Wachstumspläne des Unternehmens in Großbritannien und Europa unterstützen.

Bobst-Maschine für beschichtete Kartonanwendungen

Ein zentraler Bestandteil der Investition ist eine neu installierte, kundenspezifisch ausgelegte Bobst-Maschine. Diese verfügt nach Unternehmensangaben über besondere Funktionen für Food-to-go-Anwendungen aus beschichtetem Karton. Die Technik soll Verpackungsformate wie Sandwich-Skillets, Wrap-Boxen, Schalen und Kartons unterstützen. Paranova nennt als Ziele unter anderem eine verbesserte Druckqualität, höhere Prozesskonstanz und gesteigerte Produktionseffizienz. Das Unternehmen verweist außerdem auf Anforderungen durch Umweltgesetzgebung, die zunehmende Umstellung auf papierbasierte Verpackungslösungen sowie Vorgaben im Zusammenhang mit Extended Producer Responsibility, kurz EPR.

Jo Ormrod, CEO von Paranova Print and Packaging, erklärt: „Diese Investition markiert einen wichtigen Schritt für Paranova und bekräftigt unseren Anspruch, die Zukunft nachhaltiger Food-to-go-Verpackungen mitzugestalten. Mit der Entwicklung des neuen britischen Standorts für Food-to-go-Verpackungen haben wir eine Produktion aufgebaut, die auf Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Dadurch können wir unsere Kunden besser mit skalierbaren faserbasierten Lösungen unterstützen, die sowohl Verbrauchererwartungen als auch sich verändernde gesetzliche Anforderungen erfüllen.“

Auszeichnungen und weitere Entwicklungen

Paranova verweist zudem auf Erfolge bei den diesjährigen Sammies Awards. Dort habe das Unternehmen mehrere Kategorieauszeichnungen und Anerkennungen erhalten. Genannt werden unter anderem der New Packaging Award für den gemeinsam mit Samworth Brothers entwickelten Co-op Turkey & Gravy Double Dip Wrap sowie der Environmental & Sustainability Award für die No-Waste-Initiative mit Coveris.

Nach der Investition bereitet Paranova nach eigenen Angaben die nächste Entwicklungsstufe seiner RecyclaLite-Lösung vor. Diese soll Kunden dabei unterstützen, EPR-Auswirkungen weiter zu reduzieren und die Umstellung auf faserbasierte Food-to-go-Verpackungen mit geringerer Umweltwirkung voranzutreiben.