Elopak ernennt Håkon Volldal zum neuen CEO

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Das Verpackungsunternehmen Elopak hat Håkon Volldal zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Volldal seine neue Funktion spätestens Anfang 2027 antreten. Bis dahin bleibt er Präsident und CEO des norwegischen Wasserstoffunternehmens Nel ASA.

Volldal verfügt über langjährige Führungserfahrung in börsennotierten Industrie- und Technologieunternehmen. Vor seinem Wechsel zu Nel leitete er den Verkehrstechnologiespezialisten Q-Free als CEO. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen bei TOMRA tätig, zuletzt als Executive Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Collection Solutions. Sein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie (NTNU) schloss er mit einem Master of Science ab.

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Der Vorsitzende des Elopak-Aufsichtsrats, Dag Mejdell, begründete die Personalentscheidung mit Volldals Erfahrung in der Führung wachstumsorientierter Unternehmen. Dessen Kenntnisse in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit, operative Exzellenz und Unternehmensentwicklung seien eine wichtige Grundlage, um die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens voranzutreiben.

Volldal erklärte, er freue sich auf die neue Aufgabe bei Elopak. Das Unternehmen verfüge über eine klare Vision für die Zukunft und habe wiederholt gezeigt, wie Innovation und Nachhaltigkeit zur Wertschöpfung für Kunden, Aktionäre und die Gesellschaft beitragen könnten. Als zentrale Priorität nannte er die beschleunigte Umsetzung der Unternehmensstrategie „Repackaging Tomorrow“ sowie die Förderung eines nachhaltigen Wandels in der Verpackungsindustrie.

Bis zum Amtsantritt von Volldal wird Elopak weiterhin von Interims-CEO Bent Kilsund Axelsen gemeinsam mit dem Managementteam geführt. Nach der Übergabe sollen Axelsen und Interims-CFO Ola Buarøy in ihre bisherigen Funktionen als CFO beziehungsweise Director Finance & Tax zurückkehren.