Elopak ernennt Bent K. Axelsen zum Interims-CEO

Kartonverpackungen

Nach dem angekündigten Rücktritt von Thomas Körmendi hat der Aufsichtsrat des Verpackungsunternehmens Elopak Finanzvorstand Bent K. Axelsen mit Wirkung zum 8. Mai 2026 zum Interims-CEO ernannt. Die Position des CFO übernimmt übergangsweise Ola Buarøy, bislang Director Finance & Tax. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens bleibt unverändert.

Axelsen ist seit 2019 als CFO bei Elopak tätig und verfügt über umfassende Kenntnisse des Unternehmens sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in seiner bisherigen Rolle. Aufsichtsratsvorsitzender Dag Mejdell kommentiert die Entscheidung: „Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Bent K. Axelsen dem Unternehmen in der Übergangsphase die nötige Orientierung und Stabilität geben wird.“

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Der Aufsichtsrat dankt Thomas Körmendi für seine Führung und seine Leistungen der vergangenen Jahre. Unter seiner Leitung hat Elopak seine Marktposition gestärkt, Nachhaltigkeitsinitiativen vorangetrieben und den Weg als börsennotiertes Unternehmen erfolgreich gestaltet. Die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge ist bereits eingeleitet. Der Rekrutierungsprozess schreitet planmäßig voran; ein Abschluss wird für das zweite Quartal 2026 erwartet.

Über Elopak

Elopak ist einer der weltweit führenden Anbieter von Kartonverpackungen und Abfüllanlagen. Die Verpackungen des Unternehmens werden aus erneuerbaren, recycelbaren und nachhaltig erzeugten Materialien hergestellt und bieten eine natürliche und umweltfreundliche Alternative zu Kunststoffflaschen, die den Anforderungen einer emissionsarmen Kreislaufwirtschaft nachkommt.

Elopak wurde 1957 in Norwegen gegründet und ist seit 2021 an der Osloer Börse notiert. Heute beschäftigt das Unternehmen 3.000 Mitarbeiter und verkauft jährlich 16 Milliarden Kartons in mehr als 70 Märkten weltweit.

Elopak ist Mitglied des UN Global Compact. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen nach den Kriterien der Science Based Targets (SBT) Initiative zu reduzieren und damit die globale Erwärmung unter 1,5 Grad Celsius zu halten. Bis 2050 möchte Elopak Netto-Null-Emissionen erreichen. 2023 erhielt Elopak von EcoVadis die Goldauszeichnung und zählt damit zu den nachhaltigsten zwei Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen.