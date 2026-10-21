Fujifilm gibt globale strategische Partnerschaft mit ePac Flexible Packaging bekannt

Digitaldruck flexibler Verpackungen

Die weitreichende Allianz soll den Einsatz der wasserbasierten Digital-Inkjettechnologie der Fujifilm Jet Press FP790 im weltweiten Produktionsnetzwerk von ePac ausbauen und zusätzliche Kapazitäten für Markenunternehmen jeder Größe schaffen.

Fujifilm gibt eine globale strategische Allianz mit ePac Flexible Packaging bekannt, einem international führenden Anbieter digital produzierter flexibler Verpackungen. Im Mittelpunkt der neuen Partnerschaft steht die Fujifilm Jet Press FP790. Mit ihr will ePac in seinem weltweiten Netzwerk neue Maßstäbe für den Digitaldruck hoher Auflagen, die Produktionsgeschwindigkeit und die marktübergreifende Skalierbarkeit setzen. Die Zusammenarbeit unterstreicht Fujifilms Engagement, digitale Lösungen für die Herstellung flexibler Verpackungen auf breiter Basis zu etablieren.

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Erste Installation im neuen Werk in Phoenix

Die Partnerschaft mit Fujifilm und die Technologie der Jet Press FP790 sollen ePac ermöglichen, das Leistungsspektrum seines Geschäftsmodells weiter auszubauen und Markenunternehmen in jeder Wachstumsphase einen nach eigener Einschätzung unübertroffenen Mehrwert zu bieten. Den Auftakt bildet die Installation einer Druckmaschine im neuen, hochmodernen Werk von ePac in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. In weiteren Phasen soll der Maschinenbestand im weltweiten Netzwerk von ePac ausgebaut werden.

„ePac wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass der Digitaldruck den weltweiten Markt für flexible Verpackungen neu definieren würde“, sagt Parag Patel, President of Shared Services bei ePac Flexible Packaging. „Indem wir unseren Maschinenpark kontinuierlich um modernste Anlagen erweitern, steigern wir unsere Kapazitäten und unsere Möglichkeiten, größere Auflagen effizient zu produzieren, erheblich. ePac hat sich von Anfang an darauf konzentriert, Marken durch professionelle Verpackungen beim Wachstum zu unterstützen. Mit zunehmender Größe verändern sich auch ihre Anforderungen. Durch die Integration dieser Technologie können Markeninhaber jeder Größe weiterhin die Flexibilität des Digitaldrucks nutzen und erhalten zugleich eine durchgängige Lösung, mit der sich die Produktion flexibler Verpackungen an ihr Wachstum anpassen lässt.“

„Diese Allianz vereint zwei starke Unternehmen, die sich der digitalen Transformation der weltweiten Verpackungsindustrie verschrieben haben“, sagt Osamu Nakashima, Corporate Vice President der Fujifilm Business Innovation Corp. „Bei der jüngsten Weiterentwicklung unseres Portfolios haben wir einen besonderen Schwerpunkt auf den digitalen Verpackungsdruck gelegt. Unser Flaggschiff J Press FP790 wurde gezielt dafür entwickelt, die Herstellung flexibler Verpackungen grundlegend zu verändern. Das zukunftsorientierte Geschäftsmodell von ePac macht das Unternehmen zum idealen globalen strategischen Partner, um die Leistungsfähigkeit dieser Technologie zu demonstrieren.“

Wasserbasierter Inkjetdruck für höhere Auflagen

Die Jet Press FP790 wurde speziell für die Produktion flexibler Verpackungen in hohen Auflagen entwickelt. Laut Fujifilm bietet sie eine Druckbildqualität auf höchstem Niveau, eine außergewöhnliche Farbkonstanz und die Möglichkeit, recyclingfähige Materialaufbauten zu verarbeiten. Die Maschine druckt mit einer Auflösung von 1200 × 1200 dpi und deckt mehr als 90 Prozent des Pantone®-Farbraums ab. Dabei kommen nach Herstellerangaben umweltfreundliche, lebensmittelsichere wasserbasierte Tinten zum Einsatz. Mit der Technologie soll ePac den Durchsatz steigern und zugleich seine Möglichkeiten zur bedarfsgerechten Produktion kleiner Auflagen erhalten. Diese sind für moderne Markenunternehmen entscheidend geworden, die flexibel bleiben müssen, um im heutigen Markt wettbewerbsfähig zu sein.

Mit ihrer Partnerschaft sehen sich Fujifilm und ePac gut aufgestellt, um sowohl aufstrebende als auch etablierte Markenunternehmen zu unterstützen, die kürzere Lieferzeiten, eine lokale Produktion und skalierbare Verpackungslösungen suchen, die mit den sich wandelnden Marktanforderungen Schritt halten.