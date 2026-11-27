XSYS Flexostammtisch im Norden und Süden

Zwei Veranstaltungen, 127 Teilnehmer und jede Menge Gesprächsstoff: Bei den XSYS Flexostammtischen in Damme (Niedersachen) und Weißenhorn (Bayern) standen aktuelle Herausforderungen des Flexodrucks, technische Lösungsansätze und der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Neben den Fachvorträgen kam auch das gesellige Miteinander nicht zu kurz.

Weniger Makulatur, kürzere Rüstzeiten und eine möglichst stabile Produktion – was im Drucksaal über Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit entscheidet, stand auch bei den diesjährigen XSYS-Flexostammtischen im Mittelpunkt. Hinzu kommen neue Materialien, veränderte Anforderungen an Verpackungen und der zunehmende Automatisierungsgrad der Maschinen. An Gesprächsstoff mangelt es der Branche derzeit wahrlich nicht. Entsprechend gut besucht waren die beiden Veranstaltungen, zu denen XSYS auch in diesem Jahr wieder eingeladen hatte.

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Den Auftakt machte am 13. November 2026 der Stammtisch Nord in Damme. Dort begrüßte Burkhard Gerken insgesamt 72 Teilnehmer aus rund 40 Unternehmen der Flexoindustrie. Eine Woche später, am 20. November, folgte der Stammtisch Süd im bayerischen Weißenhorn. Hier freuten sich Markus Mühlfeit, Rudolph Mederle und Marc Wechsler über 55 Gäste aus rund 30 Unternehmen. Besonders stark vertreten waren Druckereien aus dem Bereich der flexiblen Verpackungen.

An beiden Standorten erwartete die Teilnehmer das gleiche fachliche Vortragsprogramm. Im Mittelpunkt standen technische Entwicklungen und praktische Ansätze, mit denen Verpackungsdruckereien ihre Produktion effizienter gestalten können. Mindestens ebenso wichtig war jedoch der persönliche Austausch. Das bewährte Stammtischkonzept bot reichlich Raum für Diskussionen und Gespräche abseits des Tagesgeschäfts.

Zwischen Technologiewechsel und Produktionsalltag

Unter dem Motto „Flexodruck heute – Praxis trifft Innovation“ beschäftigten sich die Teilnehmer mit Entwicklungen, die Verpackungsdruckereien unmittelbar betreffen.

Rico Hagedorn, Technical Service Manager EMEA bei XSYS, beleuchtete die Veränderungen bei der Flexodruckplattenherstellung und die daraus resultierenden Anforderungen. Dazu zählen der Technologiewechsel von konventionellen UVA-Röhren zur LED-Belichtung, die Verarbeitung mit unterschiedlichen Lösemitteln sowie der zunehmende Einsatz von Polyurethan-Druckfarben (PU-Farben).

Zusätzliche Aktualität erhält die Umstellung auf LED-Technologie durch die europäischen RoHS-Vorgaben. Für bestimmte quecksilberhaltige UV-Lampen sind die derzeitigen Ausnahmen bis zum 24. Februar 2027 befristet. Bei fristgerecht beantragten Verlängerungen gelten diese jedoch bis zu einer Entscheidung über den Antrag weiter. Für Flexodruckplattenhersteller bleibt die Frage nach geeigneten Alternativen damit ein wichtiges Planungsthema.

Auch neue Farbsysteme stellen besondere Anforderungen an die Druckplattenoberfläche. PU-Farben können aufgrund ihrer höheren Klebrigkeit zu verstärktem Farbaufbau in den Nichtbildbereichen führen. XSYS zeigte technologische Ansätze, mit denen sich solche Effekte reduzieren und die Prozessstabilität verbessern lassen.

Auch Sleeves und Adapter der Marke rotec standen im Fokus. Dabei ging es unter anderem darum, Vibrationen bei hohen Druckgeschwindigkeiten zu reduzieren, eine gleichbleibend hohe Druckqualität sicherzustellen und das Rüsten der Flexodruckmaschinen zu erleichtern. Die neue Adapterfamilie Core X wurde von XSYS mit ihren druckmaschinenspezifischen Ausführungen gezielt für diese Anforderungen entwickelt.

Die neue rotec Airlock-Technologie ermöglicht bei Flexodruckmaschinen mit Luftversorgung über den Kern zudem eine selbsttätige Fixierung des Adapters – ganz ohne Interlockkerben. Dadurch entfallen die mit deren Verriegelung verbundenen Handhabungsprobleme beim Auf- und Abziehen von Sleeves und Adaptern.

Weniger Ausschuss, kürzere Stillstände

Wie sich Produktionsverluste durch intelligente Automatisierung vermeiden lassen, verdeutlichte Tomáš Kráčmar von SOMA. Im Mittelpunkt standen unter anderem das automatische Register- und Beistellsystem IRIS, die datenbasierte Farbkorrektur Color Mind sowie ein digitales Rasterwalzenmanagement.

Mit IRIS lassen sich die zuvor erfassten Topografiedaten der Druckplatten für die Maschineneinstellung nutzen. Nach Angaben von SOMA benötigt das System für die Register- und Beistelleinstellung weniger als 40 Meter Material. Auch bei der Farbkorrektur und der Überwachung des Rasterwalzenzustands sollen automatisierte Prozesse helfen, Fehler früher zu erkennen und unnötige Maschinenstopps zu vermeiden.

Wie sich bereits durch eine präzisere Bahnführung Material einsparen lässt, erläuterten Fabian Kneip und René Praschl von BST. Anhand der objektgeführten Bahnlaufregelung CLS CAM 100 zeigten sie, wie sich eine Materialbahn direkt anhand des Druckmotivs regeln lässt. Zusätzliche Steuerstreifen können dadurch entfallen, wodurch sich der Randbeschnitt und gegebenenfalls auch die benötigte Materialbreite reduzieren lassen.

Darüber hinaus ging es um die automatisierte Qualitätskontrolle. Systeme zur spektralen Farbmessung, 100-Prozent-Inspektion und Bahnbeobachtung liefern Daten, die sich für eine umfassendere Prozessüberwachung und Qualitätssicherung nutzen lassen. Dabei wird deutlich, wie eng Materialeffizienz, Prozessstabilität und Qualitätskontrolle inzwischen miteinander verbunden sind.

Verpackungsproduktion im Wandel

Einen weiteren Blick auf die Zukunft des Verpackungsdrucks eröffnete Werner Schwab von Heidelberg Web Carton Converting. Im Mittelpunkt seines Vortrags stand die Boardmaster und deren Einsatzmöglichkeiten für die integrierte Herstellung papierbasierter Verpackungen.

Die Kombination von Druck, funktioneller Beschichtung und Weiterverarbeitung innerhalb einer Produktionslinie soll zusätzliche Prozessschritte vermeiden und die Wirtschaftlichkeit verbessern. Besondere Aufmerksamkeit galt der Möglichkeit, funktionelle Barrierebeschichtungen gezielt dort aufzutragen, wo sie für die jeweilige Verpackung benötigt werden.

Das Thema gewinnt auch vor dem Hintergrund der europäischen Verpackungsverordnung PPWR an Bedeutung. Diese wird seit dem 12. August 2026 stufenweise angewendet. Ab 2030 greifen weitergehende Anforderungen an die recyclinggerechte Gestaltung von Verpackungen. Damit rückt die Frage stärker in den Vordergrund, wie sich notwendige Barriereeigenschaften, ein möglichst geringer Materialeinsatz und die Recyclingfähigkeit einer Verpackung miteinander vereinbaren lassen.

Die Vorträge machten deutlich, wie vielfältig die Stellschrauben für eine effizientere Verpackungsproduktion inzwischen sind. Mal geht es um wenige Millimeter Materialeinsparung, mal um schnellere Rüstvorgänge oder die Integration bislang getrennter Prozessschritte. Gemeinsam ist diesen Ansätzen das Ziel, Qualität und Produktivität bei möglichst geringem Ressourcenverbrauch zu verbessern.

Fachgespräche in entspannter Runde

Dass die Herausforderungen der Branche nicht mit dem Ende eines Vortrags abgehandelt sind, zeigte sich an beiden Standorten in den zahlreichen Diskussionen. Schließlich beschäftigen viele der angesprochenen Themen die Druckereien unmittelbar im Produktionsalltag. Dabei bieten gerade die persönlichen Gespräche Gelegenheit, technische Lösungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und Erfahrungen miteinander zu vergleichen.

Neben allen fachlichen Fragen gehört zum Charakter der XSYS-Stammtische aber auch das gesellige Zusammensein. In entspannter Atmosphäre lassen sich bestehende Kontakte pflegen und neue knüpfen. Die Gespräche gehen dabei häufig über einzelne Maschinen, Druckplatten oder Produktionsverfahren hinaus.

Mit insgesamt 127 Teilnehmern an beiden Standorten zeigte sich erneut das Interesse der Flexodruckbranche an diesem Veranstaltungsformat. Die Mischung aus praxisnahen Vorträgen, offenen Diskussionen und persönlichem Austausch macht den besonderen Reiz der XSYS-Stammtische aus. Denn so unterschiedlich die Herausforderungen in den einzelnen Druckereien auch sein mögen: Viele Fragen beschäftigen die gesamte Branche – und lassen sich im direkten Gespräch oft besonders gut erörtern.