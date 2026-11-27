Wellpappen-Vordruck

Mit einer auffälligen Verpackung für die französische Zuckermarke Daddy hat Panther Print bei den DFTA-Awards 2026 überzeugt. Der Flexodruck-Spezialist aus Wustermark erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Vordruck/Wellpappe. Neben der Farbbrillanz beeindruckte die Jury vor allem die technische Umsetzung im Großformat.

Pink ist hier Programm – und zwar auf ganzer Breite. Für die Verpackung der bunten Zuckertüten der französischen Marke Daddy hat Panther Print einen Wellpappenvordruck realisiert, der nicht nur optisch auffällt, sondern auch drucktechnisch einiges zu bieten hat. Bei der Verleihung der DFTA-Awards Anfang November in Bad Homburg wurde das Unternehmen der Panther-Gruppe dafür in der Kategorie Vordruck/Wellpappe ausgezeichnet. Damit ging der Preis erneut an ein Unternehmen der Gruppe.

Anzeige

Daddy setzt bei seinen Verpackungen seit jeher auf kräftige Farben und eine unverwechselbare Gestaltung. Bei dem ausgezeichneten Motiv „Daddy bûchettes de sucre“ dominiert ein leuchtendes Pink, das zusammen mit den kontrastreichen Abbildungen für hohe Aufmerksamkeit sorgt. Doch was auf der fertigen Verpackung spielerisch und leicht wirkt, stellt hohe Anforderungen an den Druckprozess.

Zwei Meter Arbeitsbreite, hohe Präzision

Die Dimensionen sprechen für sich: Bei einer Arbeitsbreite von 2.000 mm und einem Abschlag von 1.570 mm mussten großflächige Farbbereiche ebenso präzise wiedergegeben werden wie feine Bilddetails und ausgesparte Schriften. Für die Abbildungen nutzte Panther Print die drei Prozessfarben Cyan, Magenta und Gelb (CMY), teilweise ergänzt durch Sonderfarben. Eine Besonderheit des Farbaufbaus: Anstelle von Schwarz kam die Sonderfarbe Blau zum Einsatz.

Eine besondere Herausforderung bildete der hohe Farbauftrag für die dominierenden Fondfarben. Trotz der großen Druckfläche gelang es Panther Print, gleichmäßige Farbflächen mit feinen Motivdetails und negativen Schriften zu verbinden.

Die Jury zeigte sich von der Umsetzung entsprechend beeindruckt. Sie bezeichnete das Druckerzeugnis als „pinkfarbenen Eye-Opener auf Wellpappe“ und hob insbesondere die hohe Übereinstimmung zwischen Proof und späterem Druckergebnis hervor. Auch die außergewöhnlich homogenen Farbflächen und das über das gesamte Format störungsfreie Druckbild fanden Anerkennung. Das Urteil der Juroren: „Herausragend gleichmäßige Flächen und ein – trotz des großen Formats – durchgehend störungsfreies Druckbild belegen höchste Flexodruckkompetenz.“

Erfolgreiche Zusammenarbeit im Preprint

Für Panther Print ist die erneute Auszeichnung eine Bestätigung des eigenen Qualitätsanspruchs im Flexo-Vordruck. Das Verfahren ermöglicht es, Wellpappeverpackungen und Displays bereits vor der Kaschierung mit hochwertigen, detailreichen Druckbildern auszustatten.

Am Erfolg beteiligt war auch die Stichnothe Druckformen GmbH aus Sarstedt. Der langjährige Partner von Panther Print fertigte die Druckklischees für das ausgezeichnete Motiv und reichte die Arbeit zum Wettbewerb ein.

Das Ergebnis zeigt, welches gestalterische und technische Potenzial im Flexo-Vordruck steckt: Eine Verpackung, die mit kräftigen Farben Aufmerksamkeit erzeugt – und deren Druckqualität auch bei genauerem Hinsehen überzeugt.