Recyclingfähigkeit von Kunststoffverpackungen

Als neues Platin-Mitglied von RecyClass will sich hubergroup stärker an der Weiterentwicklung von Recyclingstandards für Kunststoffverpackungen beteiligen. Im Mittelpunkt stehen insbesondere Druckfarben, Lacke und Klebstoffe sowie deren Einfluss auf die Recyclingfähigkeit.

Das Spezialchemieunternehmen hubergroup ist RecyClass als Platin-Mitglied beigetreten. Damit baut das Unternehmen sein Engagement für recyclingfähige Verpackungen und die Kreislaufwirtschaft weiter aus. Künftig wird sich hubergroup verstärkt in den Ausschüssen, Arbeitsgruppen und strategischen Diskussionen der europäischen Initiative engagieren.

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RecyClass entwickelt unter anderem Richtlinien für recyclinggerechtes Verpackungsdesign (Design for Recycling, DfR) und bewertet die Recyclingfähigkeit von Kunststoffverpackungen. Für hubergroup steht dabei insbesondere die Frage im Mittelpunkt, wie Druckfarben, Lacke, Klebstoffe und weitere Verpackungskomponenten so gestaltet werden können, dass sie mit bestehenden Recyclingprozessen möglichst gut vereinbar sind.

„Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft erfordert gemeinsame Standards und eine enge branchenübergreifende Zusammenarbeit“, erklärt Premal Desai, CEO von hubergroup. Mit der Platin-Mitgliedschaft wolle das Unternehmen dazu beitragen, die künftigen Rahmenbedingungen für recyclingfähige Verpackungen mitzugestalten und Kunden bei der Erfüllung wachsender Nachhaltigkeits- und regulatorischer Anforderungen zu unterstützen.

Mitwirkung an technischen Richtlinien

Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung der RecyClass-Richtlinien für recyclinggerechtes Verpackungsdesign. Dabei bringt hubergroup insbesondere seine Expertise in den Bereichen Druckfarben, Lacke und Klebstoffe ein. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an der Entwicklung und Bewertung von Lösungen, die eine bessere Kompatibilität mit bestehenden Recyclingverfahren ermöglichen sollen.

Konkret engagiert sich hubergroup unter anderem im RecyClass-Beirat, im Technischen Ausschuss für Polyolefinfolien (PO-Folien), in den Task Forces „Dekoration“ und „Industrieverpackungen“ sowie in speziellen Arbeitsgruppen für Druckfarben und Klebstoffe.

„Durch unsere aktive Mitarbeit in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen von RecyClass bringen wir unser Fachwissen in den Bereichen Druckfarben, Lacke und Klebstoffe in die fortlaufende Weiterentwicklung der ‚Design for Recycling‘-Richtlinien ein“, erläutert Silke Siebeneiker, Chief Sustainability Officer bei hubergroup.

Die Zusammenarbeit mit Recyclingunternehmen, Verpackungsherstellern und Verarbeitern soll dazu beitragen, technische Herausforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu identifizieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Für den Verpackungsdruck ist insbesondere die Weiterentwicklung der Anforderungen an Druckfarben, Lacke und Klebstoffe von Bedeutung, da diese Komponenten die Recyclingfähigkeit bedruckter Verpackungen beeinflussen können.