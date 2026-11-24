ICC-Farbprofile

Hybrid Software Helix und Toyo Ink haben eine weltweite Vertriebsvereinbarung für ICC-Farbprofile geschlossen. Auf Basis der ColorLogic-Technologie sollen Druckereien künftig sowohl kostenlose Standardprofile als auch spezialisierte Lösungen für den Mehrfarbendruck erhalten. Ziel ist eine zuverlässigere Farbwiedergabe und ein effizienteres Farbmanagement.

Hybrid Software Helix, ehemals Global Graphics Software, und der Druckfarbenhersteller Toyo Ink haben eine weltweite Vereinbarung über die Entwicklung und den Vertrieb von ICC-Farbprofilen geschlossen. Die Profile werden mithilfe der Farbmanagement-Technologie von ColorLogic erstellt und sollen Anwendern eine möglichst präzise und reproduzierbare Farbwiedergabe ermöglichen. Kunden von Toyo Ink erhalten künftig kostenlosen Zugang zu standardisierten CMYK-Profilen. Darüber hinaus sind kostenpflichtige Spezialprofile für CMYK- und Mehrfarbenanwendungen vorgesehen.

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Für die Erstellung der ICC-Profile setzt Toyo Ink auf die Profilierungssoftware CoPrA sowie die Farbmess- und Analysesoftware ColorAnt von ColorLogic. Während CoPrA zur Generierung von ICC-Geräte- und DeviceLink-Profilen dient, ermöglicht ColorAnt die Analyse, Korrektur und Optimierung von Farbmessdaten. Das Zusammenspiel beider Anwendungen soll eine konsistente Farbwiedergabe über unterschiedliche Druckverfahren und Produktionsbedingungen hinweg unterstützen.

Standardprofile und Lösungen für den erweiterten Farbraum

Die Standard-CMYK-Profile werden auf der Website von Toyo Ink kostenlos zum Download bereitgestellt. Sie ermöglichen unter anderem die Konvertierung von RGB-Bilddaten in den CMYK-Farbraum sowie die farbverbindliche Simulation des späteren Druckergebnisses am Bildschirm (Softproofing) bei entsprechend kalibrierter und profilierter Bildschirmausgabe. Darüber hinaus lassen sich die Profile als Referenz für das digitale Proofing nutzen. Druckereien können damit die zu erwartende Farbwiedergabe bereits vor Produktionsbeginn beurteilen.

Ergänzend wird Toyo Ink spezialisierte CMYK- und Mehrfarbenprofile kommerziell anbieten. Diese ermöglichen eine auf die jeweiligen Druckbedingungen abgestimmte Farbseparation und unterstützen insbesondere Anwendungen mit erweitertem Farbraum (Extended Color Gamut, ECG). Durch den Einsatz zusätzlicher Prozessfarben lässt sich der reproduzierbare Farbumfang vergrößern. Gleichzeitig können Druckereien einen Teil der bisher benötigten Sonderfarben durch standardisierte Mehrfarbensysteme ersetzen. Dies eröffnet Potenziale für eine effizientere Auftragsabwicklung und eine stärkere Standardisierung der Druckproduktion.

Farbmanagement für unterschiedliche Produktionsbedingungen

Masahiro Sakazume, Bereichsleiter bei Toyo Ink, erläutert die Zielsetzung der Zusammenarbeit: „Indem wir ICC-Referenzprofile für unsere Druckfarbenserien zur Verfügung stellen, möchten wir unseren Kunden helfen, eine besser vorhersagbare Farbwiedergabe zu erzielen und das Farbmanagement in ihren Druckbetrieben zu vereinfachen. Die Zusammenarbeit mit Hybrid Software Helix und ColorLogic verschafft uns Zugang zu bewährter Profiling-Technologie und ermöglicht es uns, unseren Kunden sowohl Standard- als auch spezialisierte Farbmanagement-Lösungen anzubieten.“

Auch Yoshiyuki Hagiwara, Geschäftsführer von Global Graphics K.K. und Vertreter von Hybrid Software Helix in Japan, sieht in der Vereinbarung eine Erweiterung der bisherigen Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr, unsere Beziehung zu Toyo Ink durch diese Vereinbarung zu stärken. Durch die Kombination des Fachwissens von Toyo Ink im Bereich Druckfarben mit der fortschrittlichen Farbmanagement-Technologie von ColorLogic können wir Druckereien dabei unterstützen, konsistente, hochwertige Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig professionelle Lösungen zur Farbprofilierung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.“

Über die Zusammenarbeit mit Druckfarbenherstellern hinaus bietet Hybrid Software Helix das ColorLogic Software Development Kit (SDK) an. Damit können Maschinenhersteller und Softwareentwickler Farbmanagement-Funktionen direkt in ihre eigenen Anwendungen und Produktionsworkflows integrieren. Die Technologie lässt sich somit nicht nur zur Erstellung einzelner Farbprofile einsetzen, sondern auch in übergeordnete Systeme zur automatisierten Farbverarbeitung einbinden.