Mark Andy und CMC

Wie lassen sich konsistente Druckergebnisse über unterschiedliche Drucktechnologien hinweg erzielen und gleichzeitig Makulatur reduzieren, Rüstzeiten verkürzen und die Wiederholgenauigkeit steigern? Entscheidend ist eine konsequente Standardisierung des Druckprozesses. Wie sich diese in der Praxis umsetzen lässt, zeigten Mark Andy und CMC bei einem gemeinsamen Workshop im europäischen Technologiezentrum von Mark Andy in Warschau.

Unter dem Motto „Standardization Connects Technologies. You Print, We Care“ veranstalteten Mark Andy und CMC einen praxisorientierten Workshop zur Standardisierung von Druckprozessen. Mehrere Dutzend Vertreter von Druckunternehmen, darunter Kunden beider Unternehmen, nahmen an der Veranstaltung teil. Das Programm verband Fachvorträge mit Live-Demonstrationen auf zwei Mark-Andy-Druckmaschinen, die unterschiedliche Drucktechnologien repräsentieren: den Flexodruck und den hybriden Digitaldruck. Die Teilnehmer konnten die einzelnen Schritte der Standardisierung nachvollziehen und die mit beiden Verfahren erzielten Druckergebnisse miteinander vergleichen.

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Eröffnet wurde die Veranstaltung von Lukasz Chruslinski, European Sales Manager bei Mark Andy, und Malgorzata Szczotka, Inhaberin von CMC. Beide Unternehmen verfolgen nach eigenen Angaben ähnliche Ziele: Druckereien dabei zu unterstützen, eine hohe und reproduzierbare Druckqualität zu erzielen, Produktionsprozesse zu optimieren und Kosten zu senken.

Vom Audit zur reproduzierbaren Produktion

Den fachlichen Schwerpunkt des Workshops gestalteten Experten von CMC, einem unabhängigen Beratungsunternehmen, das auf Farbmanagement sowie die Standardisierung und Optimierung von Druckprozessen spezialisiert ist.

Sie erläuterten die einzelnen Phasen einer systematischen Prozessstandardisierung – von der Bestandsaufnahme und Überprüfung des technischen Maschinenzustands über die Festlegung geeigneter Produktionsparameter und die Kalibrierung bis hin zur Einführung verbindlicher Kontrollverfahren und einer kontinuierlichen Überwachung der Druckqualität.

Besondere Aufmerksamkeit galt der G7-Methode von Idealliance, die unter anderem auf der Kontrolle der Tonwertwiedergabe und der Graubalance basiert. Ziel ist es, unterschiedliche Druckverfahren unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen technologischen Eigenschaften auf ein gemeinsames farbliches Referenzziel abzustimmen.

Die CMC-Experten betonten, dass eine wirksame Standardisierung weit über regelmäßige Kalibrierungen in der Druckvorstufe hinausgeht. Wesentliche Voraussetzungen werden unmittelbar in der Produktion geschaffen. Dazu zählen eine stabile Maschinenführung, geeignete Druckparameter, die Kontrolle der Bedruckstoffe und die konsequente Einhaltung festgelegter Prozessabläufe.

Erst auf dieser Grundlage lassen sich Farben zuverlässig steuern und einmal erreichte Qualitätsstandards auch bei Wiederholaufträgen einhalten. Gleichzeitig schafft die Standardisierung die Voraussetzungen für wirtschaftlichere Produktionsabläufe, insbesondere durch kürzere Rüstzeiten und einen geringeren Makulaturanfall.

„Standardisierung beseitigt die Unterschiede zwischen den Drucktechnologien nicht. Sie ermöglicht es uns vielmehr, diese Unterschiede zu messen, zu beschreiben und zu kontrollieren. Unser Ziel ist es, Produktionsbedingungen zu schaffen, unter denen die Ergebnisse unabhängig von der eingesetzten Technologie vorhersehbar und reproduzierbar sind. Das wirkt sich nicht nur auf die Druckqualität aus, sondern führt auch zu kürzeren Rüstzeiten, weniger Makulatur und einer höheren Wirtschaftlichkeit der Produktion“, erklärt Malgorzata Szczotka.

Zwei Drucktechnologien, ein gemeinsames Ziel

Im praktischen Teil des Workshops kamen zwei Druckmaschinen von Mark Andy zum Einsatz: die Flexodruckmaschine Evolution Series E5 und die hybride Digital Series HD HighSpeed 1200. An beiden Anlagen demonstrierten die Experten die Maschineneinrichtung, Kalibrierung und Kontrolle jener Prozessparameter, die das spätere Farbergebnis maßgeblich beeinflussen.

Eine Besonderheit bestand darin, dass für die Demonstrationen auch Etikettenmotive verwendet wurden, die Teilnehmer im Vorfeld eingereicht hatten. Damit ließ sich die Standardisierung anhand konkreter Produktionsaufträge veranschaulichen, anstatt ausschließlich auf standardisierte Testformen und Laborbedingungen zurückzugreifen.

Beim Flexodruck erläuterten die CMC-Experten unter anderem die Bedeutung einer geeigneten Auswahl und Überprüfung der Rasterwalzen, einer gleichmäßigen Farbübertragung sowie der Rasterpunktcharakteristik und entsprechender Korrekturkurven.

Im Digitaldruck standen dagegen die Steuerung des Farbauftrags, die Linearisierung, die Erstellung von ICC-Profilen sowie die Anpassung der Maschinenparameter an unterschiedliche Bedruckstoffe und Produktionsaufträge im Mittelpunkt.

Die Vorführungen verdeutlichten, wie sich trotz der verfahrensbedingten Unterschiede ein gemeinsames farbliches Ziel anstreben lässt. Ein wesentlicher Bestandteil waren dabei Kontrollmessungen und der Vergleich der produzierten Drucke mit einem zertifizierten Proof. Auf diese Weise konnte die Übereinstimmung mit der zuvor definierten Referenz objektiv beurteilt werden.

Drucktechnologie und Prozesswissen im Zusammenspiel

Neben den praktischen Demonstrationen bot der Workshop Gelegenheit, das Technologieportfolio von Mark Andy vorzustellen. Lukasz Chruslinski erläuterte das Maschinenprogramm des Unternehmens und ging insbesondere auf Lösungen für die moderne Etiketten- und Verpackungsproduktion ein.

Im Mittelpunkt standen dabei die zunehmende Automatisierung, die Stabilität der Produktionsprozesse und die Integration aufeinanderfolgender Fertigungsschritte. In Verbindung mit geeigneten Standardisierungsverfahren können diese Faktoren dazu beitragen, das Potenzial vorhandener Druckmaschinen besser auszuschöpfen.

„Moderne Technologie schafft die Voraussetzungen für eine hohe Druckqualität und Produktivität. Ebenso wichtig sind jedoch die richtige Vorbereitung und die Kontrolle des gesamten Produktionsprozesses. Deshalb legen wir großen Wert auf praxisorientierte Weiterbildung und den Wissensaustausch mit Experten und Kunden. Wir möchten nicht nur zeigen, was unsere Druckmaschinen leisten können, sondern vor allem, wie sich ihre Möglichkeiten im Produktionsalltag effektiv nutzen lassen“, betont Chruslinski.

Ergänzt wurde das Programm durch einen Vortrag von Andrzej Jablonski, der IST Metz in Polen vertritt. Mark Andy und der Spezialist für UV-Härtungstechnologie haben ihre Zusammenarbeit kürzlich auf globaler Ebene aufgenommen.

Jablonski stellte verschiedene Lösungen für die UV- und UV-LED-Härtung vor. Dazu gehörte auch das modulare Konzept swap4cure, mit dem sich die eingesetzte Härtungstechnologie flexibel an unterschiedliche Produktionsanforderungen anpassen lässt. Eines der Systeme von IST Metz war auf der während des Workshops eingesetzten Evolution Series E5 installiert.

Digitale Qualitätskontrolle und Dokumentation

Ein weiterer Schwerpunkt der CMC-Präsentationen war die Bedeutung messtechnischer Farbkontrolle und einer digitalen Dokumentation von Produktionsergebnissen.

Als Technologiepartner von X-Rite stellte CMC verschiedene Mess- und Softwarelösungen des Unternehmens vor. Diese ermöglichen es, die Einhaltung definierter Farbvorgaben zu dokumentieren und die Qualität aufeinanderfolgender Druckaufträge systematisch zu überwachen.

Durch den Einsatz objektiver Messdaten lässt sich die subjektive visuelle Beurteilung von Druckergebnissen ergänzen und auf eine nachvollziehbare Grundlage stellen. Gleichzeitig können relevante Produktionsparameter erfasst und für spätere Aufträge dokumentiert werden.

Ein weiterer Aspekt ist die Verknüpfung der Farbkontrolle mit den Arbeitsabläufen in der Farbmischabteilung. Dazu gehören die Rezeptierung von Druckfarben sowie die Verwaltung und Wiederverwendung von Restfarben.

In der Praxis kann ein solcher Ansatz dazu beitragen, Folgeaufträge zuverlässiger zu planen, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und Material- sowie Zeitverluste zu reduzieren. Die Standardisierung wird damit nicht nur zu einem Instrument der Qualitätssicherung, sondern auch zu einem Bestandteil der wirtschaftlichen Produktionssteuerung.

Unter den Workshop-Teilnehmern befanden sich zudem Vertreter von Druckunternehmen, die Mark-Andy-Maschinen einsetzen und bereits Standardisierungsprojekte mit CMC umgesetzt haben. Ihre Erfahrungen ergänzten die vorgestellten Inhalte um einen weiteren Praxisbezug.

Die Veranstaltung verdeutlichte, dass eine konsequente Prozessstandardisierung nicht allein von der eingesetzten Drucktechnologie abhängt. Entscheidend ist vielmehr das Zusammenspiel aus leistungsfähiger Maschinentechnik, fundiertem Prozesswissen und einer kontinuierlichen Qualitätskontrolle. Erst wenn diese Faktoren ineinandergreifen, lassen sich stabile, reproduzierbare und wirtschaftliche Druckprozesse dauerhaft etablieren.