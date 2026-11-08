Vom Rakelhalter zum Drucksystem

50 Jahre AkeBoose

Mit einem leichteren Rakelhalter begann vor 50 Jahren die Geschichte von AkeBoose. Heute entwickelt das Unternehmen Kammerrakel-, Farbversorgungs- und Drucksysteme. Gründer Åke Bööse und Geschäftsführer Ole Agergaard erzählen, wie Erfahrungen an der Druckmaschine das Unternehmen geprägt haben – und warum die Weitergabe von Wissen für seine Zukunft entscheidend ist.

48 Kilogramm wog die Rakelaufnahme, die zwei Drucker bei jedem Messerwechsel gemeinsam aus dem Druckwerk heben mussten. Rund zwei Meter war das Bauteil lang. Für Åke Bööse, damals ein junger Ingenieur in einer Stockholmer Druckerei, war diese mühsame Arbeit ein Anlass, die Konstruktion neu zu denken. Er entwickelte einen Halter aus Edelstahlprofilen, integrierte seine flexible Rakelhaltertechnik und senkte das Gewicht auf 14 Kilogramm. Die Lösung überzeugte: 1978 bestellte die Druckerei 48 dieser Halter bei seinem zwei Jahre zuvor gegründeten Unternehmen.

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„Die Entwicklung wurde immer durch konkrete Anwendungen vorangetrieben“, sagt Bööse. Der erste größere Auftrag steht beispielhaft für die Arbeitsweise, die AkeBoose seitdem begleitet: ein Problem an der Maschine erkennen, eine Lösung entwickeln und sie im Produktionsalltag erproben.

Heute gehört das ursprünglich schwedische Unternehmen zur Agergaard Gruppe in Celle. Längst geht es um mehr als die Halterung eines Rakelmessers. AkeBoose befasst sich mit dem Zusammenspiel von Kammerrakel, Farbversorgung und Reinigung bis hin zur Integration kompletter Druckwerke. Mit den Aufgaben haben sich auch die erforderlichen Kenntnisse erweitert: Zur Mechanik kommen Sensorik, elektrische Steuerungen und die Anbindung an bestehende Maschinen.

Eine Idee aus dem Tiefdruck

Bööses Einstieg in die Druckindustrie begann Ende der 1960er-Jahre bei der Druckabteilung der Verlagsgruppe Bonnier in Stockholm. Wie eine Wochenzeitschrift hergestellt wurde, hatte ihn bis dahin kaum beschäftigt. Doch als er sah, wie aufwendig ein Rakelmessersystem für den Tiefdruck vorbereitet wurde, war sein Interesse geweckt. „This will be my baby“, erinnert er sich an seinen damaligen Gedanken.

Er entwickelte verschiedene Prototypen flexibler Rakelhalter und testete sie in der Druckerei. 1976 bot sich ihm die Gelegenheit, ein von ihm entwickeltes Patent für ein Haltersystem mit schnellem Messerwechsel zu übernehmen. Es wurde zur Grundlage seiner Unternehmensgründung. Aus den Versuchen entstand auch der leichtere Komplett-Halter, mit dem AkeBoose seinen ersten größeren Auftrag gewann. Das flexible Rakelhaltersystem wird heute unter dem Namen Strip-Blade Holder vermarktet.

Schon damals ging es Bööse um zwei eng verbundene Anforderungen: Das Rakelmesser sollte seine Aufgabe zuverlässig erfüllen und sich zugleich möglichst einfach wechseln lassen. Die Handhabung war für ihn ein wesentlicher Teil der Konstruktion.

Die Farbkammer erweitert das Arbeitsfeld

Anfang der 1990er-Jahre lernte Bööse Jan Stenqvist kennen, der Inline-Druckwerke für europäische Druckunternehmen entwickelte. Im Flexodruck wurden damals zunehmend offene Walzensysteme durch geschlossene Kammerrakelsysteme ersetzt. Daraus ergab sich ein neues gemeinsames Entwicklungsprojekt.

Die beiden konstruierten ein Edelstahl-Kammerrakelsystem mit einer inneren und einer äußeren Kammer. Bööses flexible Haltertechnik erleichterte den Wechsel der Rakelmesser. Die äußere Kammer sollte austretende Farbe auffangen und durch Schwerkraft in den Farbkreislauf zurückführen. So ließ sich das Risiko von Leckagen nach außen begrenzen.

Das System erhielt den Namen FlexoCompact. Laut Unternehmenschronik begann die Entwicklung 1991; die ersten Systeme wurden 1992 in Schweden und Finnland installiert. Weitere Schritte folgten: 2004 stellte AkeBoose das NOVA-Kammerkonzept vor, später kamen Ausführungen für unterschiedliche Bahnbreiten hinzu. 2013 lieferte das Unternehmen erstmals ein Kammerrakelsystem mit integrierter automatischer Reinigung aus, 2015 führte es die EPQ-Farbversorgungssysteme ein.

Damit rückte der gesamte Farbkreislauf stärker in den Mittelpunkt. Für den Verpackungsdruck ist diese Entwicklung unmittelbar relevant: Kammer, Rasterwalze und Farbversorgung müssen aufeinander abgestimmt sein. Ebenso wichtig sind die Zugänglichkeit beim Messerwechsel und die Reinigung zwischen zwei Aufträgen. Wie gut eine einzelne Komponente arbeitet, zeigt sich deshalb auch daran, wie sie sich in den Ablauf an der Maschine einfügt.

Kontakte, die über den Vertrieb hinausgehen

Den internationalen Markt erschloss Bööse zunächst durch Besuche in europäischen Druckereien. Einen wichtigen Schub brachte 1988 eine Messe in Düsseldorf. Ein französischer Rasterwalzenhersteller gab ihm die Möglichkeit, seine Rakelhalter auf dessen Stand vorzuführen. Bööse zeigte, wie schnell sich die Messer wechseln ließen, und knüpfte Kontakte bis nach Australien.

Die Vorführung machte den praktischen Nutzen der Technik sichtbar. Für die weitere Entwicklung waren nach Bööses Einschätzung aber auch die Menschen entscheidend, die er dabei kennenlernte. „Diese persönlichen Beziehungen waren für die Entwicklung von AkeBoose ebenso wichtig wie die Produkte“, betont er. Vertriebspartner und Anwender brachten ihre Erfahrungen ein. Bei Installationen zeigte sich, wo Anpassungen nötig waren und welche Aufgaben sich als Nächstes stellten.

2008 übernahm Ole Agergaard die Betreuung der deutschsprachigen Märkte. Er hatte im Vorjahr ein Beratungs- und Entwicklungsunternehmen gegründet und zunächst eigene Kammerrakelsysteme gebaut. Bald erkannte er jedoch, dass er einen Partner brauchte. An AkeBoose überzeugten ihn die solide Konstruktion und die technischen Details – besonders die konsequent werkzeuglose Bedienung.

„Sie erleichtert die Arbeit an der Maschine und reduziert den Aufwand bei Wartung und Rüstvorgängen“, sagt Agergaard. Bööse wiederum schätzte dessen Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen vor Ort eine praktikable Lösung zu finden. Die Zusammenarbeit blieb deshalb nicht auf den Vertrieb beschränkt. Gemeinsam entwickelten sie die Kammerrakel- und Farbversorgungssysteme anhand ihrer Erfahrungen bei Kunden weiter.

Eine Nachfolge aus der Zusammenarbeit

Als Åke und Anna Bööse über die Nachfolge nachdachten, kannte Agergaard das Unternehmen, seine Produkte und viele Anwendungen bereits gut. Andere Übernahmeangebote hatten für das Gründerpaar nicht gepasst. 2017 wurden die Gespräche mit Agergaard konkret: Sein Betrieb sollte größere Räume beziehen, die auch Platz für AkeBoose boten. 2018 erfolgte die Übergabe.

Agergaard brachte Erfahrungen aus 16 Jahren bei einem anderen Kammerrakelhersteller mit. Zugleich hatte er auf Geschäftsreisen und bei Installationen viel von Bööse gelernt. Dieses Wissen sollte dem Unternehmen erhalten bleiben. „Für den Übergang vereinbarten wir, dass Åke und Anna Bööse uns zunächst als feste Berater begleiten“, erläutert Agergaard. Beide sind weiterhin Miteigentümer und stehen bei Fragen zur Verfügung.

Übertragen wurden damit auch Erfahrungen, die sich nur bedingt in technischen Unterlagen festhalten lassen: Welche Besonderheiten hat eine bestimmte Maschine? Warum wurde eine Konstruktion verändert? Wo beginnt die Suche, wenn die Farbversorgung nicht wie vorgesehen arbeitet? Für ein Unternehmen, das seine Systeme in unterschiedliche Anlagen integriert, ist dieses Wissen ein wichtiger Teil der Entwicklungsarbeit. Bööse würdigt heute besonders, wie systematisch Agergaard und sein Team die Produkte und die Organisation weiterentwickelt haben.

Vom Bauteil zum abgestimmten Prozess

„Die Kunden erwarten heute deutlich mehr als ein einzelnes Kammerrakelsystem“, beschreibt Agergaard die aktuellen Aufgaben. Druckereien suchten Unterstützung bei der Farbversorgung, der Auswahl von Pumpen, den Waschzyklen und den Rüstzeiten. Hinzu komme die Einbindung in vorhandene Maschinen und Steuerungen.

AkeBoose hat seine Kompetenzen entsprechend ausgebaut. Unter dem Dach der Agergaard Gruppe ergänzen sich die Angebote von AkeBoose, AGSflexo und der EKS-Technologie. Sie reichen von Rakelmessern und Kammerrakeldichtungen über Kammer- und Farbversorgungssysteme bis zur Druckwerkstechnik.

Mit der Übernahme der EKS-Aktivitäten im Jahr 2024 erweiterte AkeBoose sein Angebot um Flexodruckwerke für industrielle Produktionslinien. Damit ging das Unternehmen einen weiteren Schritt von der einzelnen Maschinenkomponente hin zu umfassenderen Drucklösungen.

Für Druckereien und Verarbeiter kommt es dabei auf die Abstimmung an. Eine veränderte Kammer oder eine neue Pumpe muss unter den jeweiligen Produktionsbedingungen funktionieren. Auch Reinigung und Auftragswechsel gehören zur Auslegung. Agergaard sieht die Aufgabe deshalb darin, die beteiligten Komponenten und Arbeitsschritte gemeinsam zu betrachten.

Verantwortung weitergeben

Für die Zukunft setzt Agergaard auf eine inhabergeführte Familienstruktur. Seine Tochter Sofie Agergaard-Wendel lernte AkeBoose bereits als Jugendliche bei einem Praktikum in Schweden kennen. Heute arbeitet sie in der Gruppe mit und übernimmt zunehmend Verantwortung. „Kontinuität entsteht durch praktische Erfahrung und persönliche Verantwortung“, sagt Agergaard.

Bööse erkennt darin eine Haltung wieder, die ihn selbst geprägt hat. Schon als Kind wollte er verstehen, warum ein mechanischer Wecker plötzlich stehen blieb. Später galt seine Neugier den Rakelhaltern und Farbkammern. Dass sein Unternehmen diese Entwicklungsarbeit fortsetzt und zugleich die nächste Generation einbindet, stimmt ihn zuversichtlich.

Die technischen Aufgaben sind seit 1976 erheblich vielfältiger geworden. Der erste Leichtgewichtshalter zeigt dennoch, worauf die Arbeit von AkeBoose bis heute aufbaut: genau hinsehen, die Erfahrungen der Anwender ernst nehmen und eine Konstruktion daran messen, wie sie sich im täglichen Betrieb bewährt.