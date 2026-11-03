Verpackungsdruckerei Macron investiert in Speedmaster CX 104

Heidelberger Druckmaschinen

Die brasilianische Verpackungsdruckerei Macron erweitert ihren Maschinenpark um eine Speedmaster CX 104-6+L von Heidelberg. Das Unternehmen, das 2023 eine Roland 700 Evolution Speed in Betrieb genommen hatte, verweist bei seiner Investitionsentscheidung auch auf die Zusammenarbeit der Teams von Heidelberg und manroland sheetfed.

Macron Indústria Gráfica mit Sitz in São Bernardo do Campo wurde 1948 gegründet und produziert Verpackungen für die Pharma-, Kosmetik-, Heimtier- und Lebensmittelindustrie. Mit der neuen Speedmaster CX 104-6+L investiert das Unternehmen in eine Sechsfarbenmaschine mit Lackierwerk.

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Nach Angaben von Heidelberg waren neben der technischen Leistungsfähigkeit und der Servicequalität auch die langfristige Ausrichtung des Maschinenherstellers sowie die Zusammenarbeit mit den Teams von manroland sheetfed ausschlaggebend für den Auftrag.

„Für unser Unternehmen ist die Integration des Lifecycle-Geschäfts von manroland sheetfed in HEIDELBERG ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Branche“, sagt Macron-Geschäftsführer Felipe Salles Ferreira. „Wir sehen darin einen klaren Vorteil für uns, da wir künftig von einem noch breiteren Lösungsangebot, erweiterten Serviceleistungen und zusätzlicher Innovationskraft profitieren.“

Service und Ersatzteilversorgung fortführen

Die Integration des Lifecycle-Geschäfts und der globalen Vertriebs- und Servicegesellschaften von manroland sheetfed verläuft laut Heidelberg planmäßig. Bestehende manroland-sheetfed-Systeme sollen weiterhin mit Service und Ersatzteilen unterstützt werden. Zugleich erhalten Kunden Zugang zum Technologie-, Service- und Verbrauchsmaterialienportfolio von Heidelberg, darunter das Speedmaster-Angebot.

Heidelberg sieht den Auftrag von Macron als Beispiel für die zusätzlichen Vertriebsmöglichkeiten, die sich aus der Integration ergeben. Die Teams beider Unternehmen sollen Kunden gemeinsam bei technischen Fragen und Investitionsentscheidungen begleiten.