Christian Steinmaßl übernimmt Leitung des Segments “Paper & Packaging Sheetfed Systems”

Koenig & Bauer

Zum 1. Januar 2027 übernimmt Christian Steinmaßl die Leitung des Segments Paper & Packaging Sheetfed Systems bei Koenig & Bauer. Er folgt auf Markus Weiß, der das Unternehmen zum Jahresende verlässt. Der im Rahmen des Strategieprogramms IMPACT eingeschlagene Transformationskurs soll fortgesetzt werden.

Markus Weiß gibt seine Funktion als Segment-CEO und Mitglied der Konzernleitung zum Jahreswechsel ab, um sich nach Unternehmensangaben neuen unternehmerischen Aufgaben außerhalb des Konzerns zu widmen. Er hatte die Leitung des Segments Anfang Februar 2025 übernommen.

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In seine Amtszeit fielen die Konkretisierung von Portfolioprioritäten und der Anstoß von Produktinitiativen im Rahmen des Strategieprogramms IMPACT. Zudem habe Weiß die weltweiten Kundenbeziehungen ausgebaut, teilt Koenig & Bauer mit. Vorstandsvorsitzender Dr. Stephen Kimmich bedauert dessen Entscheidung und dankt ihm für seinen Einsatz sowie die Vorbereitung der Übergabe.

Nachfolger kommt aus der Konzernleitung

Christian Steinmaßl gehört der Konzernleitung bereits seit Dezember 2024 an. Dort verantwortet er unter anderem die Geschäftseinheiten Digital & Webfed und Vision & Protection sowie den globalen Einkauf und den Fertigungsverbund. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Papier- und Druckindustrie und kennt die Anforderungen im Akzidenz- und Verpackungsdruck.

Mit dem Führungswechsel verbindet Koenig & Bauer die Fortsetzung der bestehenden Strategie. Im Mittelpunkt stehen Kundenanforderungen, die Verbesserung der operativen Abläufe und der Leistungsfähigkeit der Standorte sowie die Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft des Segments.

Bis zum Jahresende sollen Weiß und Steinmaßl die Übergabe gemeinsam vorbereiten. Laufende Kundenprojekte, strategische Initiativen und operative Abläufe sollen dabei ohne Unterbrechung weitergeführt werden.

Steinmaßl will den begonnenen Transformationsprozess fortsetzen und das Angebot entlang der gesamten Prozesskette weiterentwickeln. Dabei sollen die Marktpotenziale im Bogenoffset- und Verpackungsdruck stärker erschlossen werden.