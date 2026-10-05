Mark Andy verstärkt Vertrieb in DACH und Benelux

David Stark übernimmt Marktverantwortung

David Stark ist seit dem 1. Oktober 2026 Head of Markets für die DACH- und Benelux-Region bei Mark Andy. Er verstärkt die europäische Vertriebsorganisation des Herstellers und soll neue Investitionsprojekte in diesen Märkten voranbringen.

Stark verfügt über Erfahrung in der Druckproduktion, der Unternehmensführung und dem Anlagenvertrieb. Seine berufliche Laufbahn begann 2001 bei einer deutschen Etikettendruckerei. 2004 schloss er seine Ausbildung zum Etikettendrucker mit Schwerpunkt Multiverfahrensdruck an der Johannes-Gutenberg-Schule in Stuttgart ab. Von 2008 bis 2010 folgte die Weiterbildung zum staatlich geprüften Druck- und Medientechniker.

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Anschließend war Stark zwei Jahre in der Anwendungstechnik und im Kundenkontakt eines Tiefdruckunternehmens tätig, das Dekore für Möbel- und Fußbodenoberflächen produziert. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen die Führung eines eigenen Unternehmens mit Bezug zur Druckindustrie, der weltweite Vertrieb von Weiterverarbeitungsanlagen sowie der Vertrieb von Schmalbahndruckmaschinen auf dem deutschen Markt.

Bei seiner neuen Aufgabe will Stark technische Anforderungen mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Druckunternehmen verbinden. Dazu zählen deren Geschäftsmodelle, Auftragsstrukturen und Herausforderungen im Produktionsalltag.

Tom Cavalco, Vice President International Sales bei Mark Andy, hebt Starks Verbindung von Produktionswissen, unternehmerischer Erfahrung und Vertriebspraxis hervor. Mit seiner Marktkenntnis und seinen Geschäftsbeziehungen soll Stark dazu beitragen, die Präsenz von Mark Andy in der DACH- und Benelux-Region auszubauen.