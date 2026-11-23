Verpackungsdruck

Mit der Übernahme von Expert srl baut BW Converting sein Angebot an Flexodruckmaschinen für die flexible Verpackungsproduktion weiter aus. Der italienische Hersteller bringt seine Expertise im Zentralzylinder- und Stack-Flexodruck in die Unternehmensgruppe ein. Zugleich stärkt BW Converting mit der Akquisition seine Präsenz auf dem europäischen Markt.

BW Converting hat den italienischen Flexodruckmaschinenhersteller Expert srl mit Sitz nahe Verona übernommen. Das Unternehmen entwickelt und produziert Zentralzylinder- (CI) und Stack-Flexodruckmaschinen für die Verarbeitung von Papier, Folien und Verbundmaterialien. Mit der Akquisition erweitert BW Converting sein Maschinenportfolio und kann künftig ein breiteres Spektrum an Produktionsanforderungen und Investitionsvolumina abdecken.

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Die Übernahme ist zugleich ein weiterer Schritt zum Ausbau der internationalen Marktpräsenz. Während BW Converting seine Position in Europa stärkt, eröffnet die Einbindung in die Unternehmensgruppe dem italienischen Maschinenbauer neue Perspektiven auf internationalen Märkten.

„Verpackungshersteller benötigen Maschinen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – sowohl hinsichtlich der Anwendungen als auch der Größe ihrer Betriebe“, erklärt Stan Blakney, Group President von BW Converting. „Expert verfügt über umfassendes Entwicklungs-Know-how und ein vielseitiges Maschinenportfolio, das unser bestehendes Angebot sinnvoll ergänzt. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen können wir künftig einen größeren Kundenkreis in weiteren Märkten bedienen und zugleich eine langfristige Betreuung sicherstellen.“

Technologische Kompetenzen gebündelt

Expert verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Flexodruckmaschinen in Zentralzylinder- und Stack-Bauweise. Ein Schwerpunkt der Maschinenentwicklung liegt auf der Vereinfachung von Rüstprozessen und Bedienabläufen. Mit der Integration des italienischen Herstellers gewinnt BW Converting zusätzliche Entwicklungskompetenzen und erweitert seine technologischen Möglichkeiten im Verpackungsdruck.

Für Expert eröffnet der Zusammenschluss insbesondere im internationalen Vertrieb neue Perspektiven. Künftig kann das Unternehmen auf das weltweite Vertriebs-, Service- und Ersatzteilnetzwerk von BW Converting zurückgreifen. Damit sollen zusätzliche Absatzmärkte erschlossen und die Betreuung der bereits installierten Maschinen weiter gestärkt werden. Die kontinuierliche Unterstützung bestehender Expert-Kunden soll auch während der Integrationsphase gewährleistet bleiben.

„Der Zusammenschluss mit BW Converting eröffnet uns die Möglichkeit, unsere Technologien einem deutlich größeren Kreis von Verpackungsdruckern und -verarbeitern weltweit zugänglich zu machen“, sagt Michele Bonizzato, Gründer und Geschäftsführer von Expert. „Unser Unternehmen ist aus dem Anspruch heraus gewachsen, die Produktionsanforderungen unserer Kunden genau zu verstehen und darauf abgestimmte Druckmaschinen zu entwickeln. Mit den internationalen Ressourcen von BW Converting können wir diese Kompetenz künftig in weitere Märkte einbringen, ohne dabei die enge Verbindung zu unseren bestehenden Kunden aus den Augen zu verlieren.“

Breiter aufgestellt im Verpackungsdruck

Mit den Druckmaschinentechnologien von Expert ergänzt BW Converting sein bestehendes Lösungsportfolio für die Herstellung flexibler Verpackungen. Dieses reicht von der Oberflächenbehandlung und dem Druck über die Rasterwalzenreinigung und Inspektion bis hin zu Anlagen für die Beutelherstellung.

Die Akquisition erweitert damit nicht nur das Maschinenangebot, sondern auch die verfügbaren Entwicklungs- und Servicekapazitäten der Unternehmensgruppe. Verpackungshersteller sollen dadurch künftig auf ein breiteres Spektrum an Technologien und technischen Dienstleistungen zurückgreifen können, um ihre Produktionsprozesse wirtschaftlicher zu gestalten, Ausschuss zu reduzieren und die Effizienz ihrer Anlagen zu steigern.