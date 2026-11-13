Wer bestellt, braucht Gewissheit

Jetzt erschienen! Die neue Ausgabe von "VerpackungsDruck & Converting" mit dem Special "Digital Printing today"

Mich stört, wie die Debatte über neue EU-Vorschriften oft geführt wird: Die einen feiern Brüssel als Retter der Kreislaufwirtschaft, die anderen sehen nur zusätzliche Bürokratie. Dem Verpackungsdrucker hilft beides wenig. Er muss Maschinen kaufen, Materialien auswählen und Liefertermine einhalten. Dafür braucht er klare Regeln.

Die EU-Verpackungsverordnung PPWR gilt grundsätzlich seit dem 12. August 2026. Seitdem gelten auch PFAS-Grenzwerte für Lebensmittelkontaktverpackungen, die erstmals auf den EU-Markt kommen. Für Verpackungen, die vorher produziert, aber noch nicht in Verkehr gebracht wurden, gibt es keine allgemeine Aufbrauchfrist. Ein frü­her Produktions- oder Bestelltermin schützt also nicht vor den neuen Anforderungen.

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2027: Vor dem Maschinenkauf klären

Ab dem 20. Januar 2027 ist die EU-Maschinenverordnung verpflichtend anzuwenden. Entscheidend ist grundsätzlich, wann eine Maschine erstmals auf den EU-Markt kommt, nicht ihr Baujahr. Druckereien sollten deshalb mit dem Lieferanten klären: Welche Vorschriften muss die bestellte Maschine erfüllen? Welche Unterlagen muss er liefern? Wer eine Maschine selbst für den eigenen Betrieb baut, muss auf den Zeitpunkt der ersten Inbetriebnahme achten. Auch vor einem Umbau muss geklärt werden, ob die Ma­schine danach sicher ist und wer dafür verantwortlich ist. Wird sie im Sinne der Verordnung wesentlich verändert, muss die Druckerei selbst Herstellerpflichten übernehmen. Dann muss sie unter anderem nachweisen, dass die umgebaute Ma­schine die Sicherheitsanforderungen erfüllt. Das erst bei der Abnahme zu prüfen, kann teuer werden.

2028: Verpackungen neu prüfen

Bis zum 1. Januar 2028 soll die Kommission einheitliche Kriterien dafür festlegen, wie Verpackungen für das Recycling gestaltet sein müssen. Anzuwenden sind diese frühestens ab 2030. Viel Zeit ist das nicht: Druckereien müssen Materialkombinationen prüfen, Alternativen im Druck testen und Freigaben ihrer Kunden einholen. Außerdem kommt eine einheitliche Kennzeichnung, die Verbrauchern das Sortieren von Verpackungen erleichtern soll. Sie wird frühestens am 12. August 2028 Pflicht. Der Beginn kann sich verschieben: Nach Inkrafttreten der ergänzenden EU-Vorschriften müssen mindestens 24 Monate vergehen. Betroffene Druckdaten müssen angepasst werden. Wer ohnehin ein neues Verpackungsdesign plant, sollte das mit seinem Kunden berücksichtigen.

Was mich daran ärgert: Die Politik setzt Fristen, doch wie die Anforderungen im Detail zu erfüllen und zu prüfen sind, legt sie erst später fest. Die Betriebe müssen trotzdem investieren und Kunden beraten. Tests, Nachweise und Freigaben kosten Zeit und Geld. Verpackungsdrucker müssen ihre Materialien und Prozesse beherrschen. Die Politik muss ihnen rechtzeitig sagen, woran sie gemessen werden. Nur dann können Betriebe sinnvoll investieren und Verpackungen entwickeln, die die Umweltziele auch erfüllen.

Herzliche Grüße, Ihr

Ansgar Wessendorf

Chefredakteur VerpackungsDruck & Converting

Wie sehen Sie das? Schreiben Sie mir.

wessendorf@ebnermedia.de

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