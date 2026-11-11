Deon Wepener übernimmt Leitung des Inkjet Innovation Center

Screen Europe

Screen Europe hat Deon Wepener zum Leiter seines europäischen Inkjet Innovation Center (IIC) im niederländischen Aalsmeer ernannt. Er ist seit 1991 in der Druckbranche tätig und bringt Erfahrung aus der Maschinen- und Softwareentwicklung, dem technischen Support sowie der Leitung von Landesgesellschaften mit.

Das Inkjet Innovation Center dient Screen Europe als Hauptsitz, Showroom und Zentrum für die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Mit der Übernahme der Leitung kehrt der aus Südafrika stammende Wepener auf den europäischen Markt zurück. Dabei möchte er insbesondere die Möglichkeiten erschließen, die sich durch Fortschritte im digitalen Inkjetdruck ergeben.

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Für Wepener muss sich die Entwicklung von Drucktechnik an den praktischen und wirtschaftlichen Anforderungen des Produktionsalltags orientieren. „Im Mittelpunkt muss stehen, was Kunden wirklich brauchen und wollen“, erklärt er, „und nicht das, was wir als Druckmaschinenhersteller glauben, dass sie wollen.“

Die Produkte von Screen verfolgt Wepener seit vielen Jahren. Zudem hat er bereits mehrfach mit dem Unternehmen bei der Entwicklung neuer Software und der Integration von Lösungen entlang des Druckworkflows zusammengearbeitet. Als Beispiel für die Praxisorientierung des Herstellers nennt er die intern entwickelte Workflowmanagement-Software Equios. Diese bietet zahlreiche Schnittstellen zu Vorstufen- und Weiterverarbeitungslösungen verschiedener Partner und verfügt über eine breite Anwenderbasis in der EMEA-Region. Auch der Qualitätsanspruch des japanischen Unternehmens habe ihn zum Wechsel bewogen.

Anwendungen und Integration weiterentwickeln

Wepener übernimmt ein Team aus Inkjetdruckmaschinenbedienern und Lösungsspezialisten. Zunächst möchte er die Arbeit des IIC und dessen Möglichkeiten für Druckereien stärker bekannt machen. Dazu zählen neue Anwendungen auf vorhandenen Maschinen, die Optimierung von Druckqualität und Kosten pro Druck für konkrete Kundenaufträge sowie einfachere Wartungsabläufe, um Stillstandzeiten zu verringern und Durchlaufzeiten zu verkürzen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit Technologie- und Lösungspartnern. Bestehende Integrationen in der Druckvorstufe und Weiterverarbeitung sollen verbessert und neue gemeinsam entwickelt werden.

Auch das Schulungsangebot soll ausgebaut werden. Geplant sind eine Stärkung der Einstiegsschulungen für Inkjetdruckmaschinenbediener und ein neues Auffrischungsprogramm für erfahrene Screen-Anwender. Diese sollen sich im IIC über aktuelle Entwicklungen informieren und zugleich Rückmeldungen geben können, die in die Weiterentwicklung der Digitaldrucktechnik einfließen.

„Mein Ziel ist es, Unternehmern, die in den Inkjetdruck investieren möchten, eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zu Druckvorstufe, Druck und Weiterverarbeitung zu bieten – ob sie erstmals in den Digitaldruck einsteigen oder ihr Angebot um neue Inkjetworkflows erweitern wollen“, sagt Wepener. Im IIC sollen Interessenten fertig produzierte, zur Übergabe an ihre Kunden geeignete Muster sowie die Daten erhalten, die sie für eine langfristige Wirtschaftlichkeitsbewertung ihrer Investition benötigen. Damit will Wepener die Rolle des Zentrums als Anlaufstelle für den Akzidenz-, Etiketten- und Verpackungsdruck ausbauen.