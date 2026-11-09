COSI 1.0 schafft Grundlage für einheitlichen Datenaustausch

Neuer Branchenstandard für die Wellpappenindustrie

Mit dem Corrugated Standard Interface (COSI 1.0) liegt nach Angaben des Verbands der Wellpappen-Industrie (VDW) erstmals ein branchenweiter Standard für Datenschnittstellen in der Wellpappenproduktion vor. Ein technischer Leitfaden legt einheitliche Protokolle und Mindestanforderungen für den Datenaustausch zwischen Maschinen und betrieblichen IT-Systemen fest.

Entwickelt wurde COSI 1.0 auf Initiative des VDW gemeinsam mit Wellpappenherstellern, Softwareanbietern und Verpackungsmaschinenherstellern. Der europäische Dachverband FEFCO unterstützt den Standard ebenfalls.

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Bislang nutzen Maschinenhersteller und Zulieferer überwiegend unterschiedliche Schnittstellen und Datenformate. Das erschwert es Verpackungsunternehmen, Maschinendaten zentral zusammenzuführen und auszuwerten. Der VDW verweist in diesem Zusammenhang auf den EU Data Act, der den Zugang zu Maschinendaten erleichtert habe. Für den Austausch dieser Daten in der Wellpappenproduktion fehlten dem Verband zufolge bislang einheitliche Vorgaben zu Struktur und Format.

Vier Anwendungsbereiche

Mit COSI 1.0 sollen Verpackungshersteller Produktions-, Qualitäts- und Wartungsdaten aus Maschinen verschiedener Hersteller in Echtzeit zusammenführen können. Der Standard deckt vier Anwendungsbereiche ab.

Performance (Leistung). Die Echtzeitauswertung über mehrere Maschinen hinweg soll helfen, für einzelne Produkte eine geeignete Produktionsgeschwindigkeit zu ermitteln.

Setup (Rüstung). Erfasste Rüstparameter machen nachvollziehbar, wie eine Maschine eingerichtet wurde und worauf Schwankungen bei den Rüstzeiten zurückgehen können.

Maintenance (Instandhaltung). Veränderungen bei Vibrationen oder bei der Leistungsaufnahme können auf mögliche Ausfälle hinweisen, während die Maschine noch unauffällig produziert.

Quality (Qualität). Die Planlage lässt sich direkt an der Wellpappenanlage erfassen und mit Daten zu Ausschuss oder Farbschwankungen in der Verarbeitung abgleichen. So können Betriebe Ursachen eingrenzen und gezielt gegensteuern.

Für die Datenübertragung nutzt COSI 1.0 das Protokoll MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) mit durchgängiger TLS-Verschlüsselung. Sie soll sensible Produktionsdaten bei der Übertragung im lokalen Netzwerk an die betriebseigenen IT-Systeme schützen. Die Datenarchitektur sieht verpflichtende und freiwillige Ebenen vor. Nach Angaben des VDW behalten die Verpackungshersteller damit die Kontrolle über ihre Daten.

„Der Standard löst ein zentrales Problem der Wellpappenindustrie: Bislang fehlte ein gemeinsamer Rahmen, der den Austausch von Maschinendaten unterschiedlicher Hersteller ermöglicht und dabei die Produktionsdaten der Verpackungshersteller schützt“, erklärt Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des VDW.

Beteiligte Unternehmen und Organisationen

COSI 1.0 entstand zwischen Juni 2025 und Oktober 2026. An der Entwicklung wirkten laut VDW 24 Unternehmen und Organisationen mit, die den Standard bereits unterstützen:

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH, BOBST Mex SA, CSG make IT GmbH, DS Smith Packaging Deutschland Stiftung & Co. KG, Dücker Conveyor Systems GmbH, EMBA Machinery AB, ePS (eProductivity Software), FEFCO AISBL, Fosber Group, Göpfert Maschinen GmbH, Hans Kolb Wellpappe GmbH & Co. KG, Klingele Paper & Packaging SE & Co. KG, Koenig & Bauer AG, MINDA Industrieanlagen GmbH, Mitsubishi Heavy Industries EMEA, Ltd., Mondi AG, OMP, openpack GmbH, Palm Papierfabrik GmbH & Co. KG, SSH Software und Systemberatung GmbH, THIMM Verpackung GmbH + Co. KG, Wilhelm Bahmüller Maschinenbau Präzisionswerkzeuge GmbH, WITRON Logistik + Informatik GmbH & Co. KG und WORK Microwave GmbH.

Der VDW stellt auf seiner Website neben dem technischen Leitfaden die vollständigen Spezifikationen bereit. Dazu gehören JSON-Schemas für die vier Nachrichtentypen, ein Glossar, Definitionen für den Nachrichtenaufbau und Konventionen für die Benennung von Datenfeldern. Eine Checkliste im Leitfaden dient dazu, die Umsetzung der Schnittstelle zu prüfen. Der Standard soll bei Bedarf aktualisiert werden. Rückmeldungen nimmt die Arbeitsgruppe über GitHub oder per E-Mail an transparente-daten@vdw-da.de entgegen.