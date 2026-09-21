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ColorLogic aktualisiert seine Farbmanagement-Suite

von Ansgar Wessendorf,
ColorLogic aktualisiert seine Farbmanagement-Suite
ColorAnt 12, CoPrA 12 und ZePrA 14 bringen Neuerungen für die Messdatenauswertung, Druckerprofilierung und automatisierte Farbkonvertierung (Quelle: Hybrid Software)

ColorLogic, ein Unternehmen von Hybrid Software, hat neue Versionen seiner drei Kernprodukte vorgestellt: ColorAnt 12, CoPrA 12 und ZePrA 14. Die Updates betreffen die Messdatenauswertung, die Druckerprofilierung und die automatisierte Farbkonvertierung. Hinzu kommen eine überarbeitete Paketstruktur und ein neues Lizenzierungssystem.

In ColorAnt 12 lassen sich Auswertungsmethoden und Reportparameter wie Delta-E-Grenzwerte und -Methoden individuell anpassen. Damit können Anwender die Bewertung ihrer Messdaten auf die jeweiligen Produktionsstandards abstimmen.

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CoPrA 12 soll laut Hersteller die Qualität und Präzision von Multicolor-Profilen verbessern. Für die Erstellung von DeviceLink-Profilen steht der neue Rendering-Modus „Paper White/OBA Match“ zur Verfügung. Eine überarbeitete Kompensation optischer Aufheller soll die Ergebnisse verbessern, wenn sich die Papierweißwerte von Quell- und Zielmedium deutlich unterscheiden. Die neue Option „Lichter beschneiden“ ermöglicht zudem eine kontrollierte Anpassung der Tonwerte in den Lichterbereichen und adressiert damit Anforderungen des Flexodrucks.

Im Mittelpunkt von ZePrA 14 steht eine überarbeitete Engine zur PDF-Transparenzreduzierung. Sie soll komplexe Aufgaben effizienter verarbeiten und Fehler bei der PDF-Verarbeitung reduzieren.

Neue Paketstruktur und Lizenzverwaltung

Das Portfolio wird in die beiden Kernpakete „Process“ und „Multicolor“ gegliedert. Ergänzend bietet ColorAnt ein eigenständiges Evaluierungspaket. Für CoPrA steht ein Standardpaket für Anwender zur Verfügung, die ICC-Druckerprofile benötigen. Die neue Struktur soll unterschiedliche Drucksegmente und Produktionsumgebungen abdecken und das Angebot für Vertriebspartner vereinheitlichen.

Alle drei Produkte erhalten außerdem ein neues Lizenzierungssystem, das die Verwaltung der Lizenzschlüssel vereinfachen soll. Angeboten werden sowohl Abonnements als auch unbefristete Lizenzen.

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