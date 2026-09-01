LemuGroup tritt der DFTA bei

Verbandsmitgliedschaft

Die LemuGroup ist neues Mitglied der DFTA – Deutscher Flexodruck Fachverband e. V. Der Maschinenhersteller will seine Erfahrungen in Weiterverarbeitung und Automatisierung in das Netzwerk einbringen und den Austausch mit der Etiketten- und Verpackungsbranche vertiefen.

Die international tätige LemuGroup entwickelt und produziert Maschinen- und Automatisierungslösungen für die papierverarbeitende Industrie. Zum Angebot gehören Weiterverarbeitungsmaschinen, automatisierte Produktionslinien und End-of-Line-Automatisierung für die Etiketten- und Verpackungsbranche sowie weitere Anwendungsbereiche. Das Portfolio umfasst Lösungen zum Schneiden, Inspektieren, Stapeln, Verpacken und Palettieren. Nach eigenen Angaben investiert das Unternehmen kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um seine Technologien und Gesamtkonzepte an veränderte Marktanforderungen anzupassen.

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Austausch über technische Entwicklungen

Den Anstoß zur Mitgliedschaft gaben laut LemuGroup Kontakte im eigenen Branchennetzwerk und die Wahrnehmung der Verbandsaktivitäten. Im Mittelpunkt stehe der Austausch mit Experten, Anwendern und Partnern.

Timo Donati, VP Sales – EMEA & APAC bei der LemuGroup, erklärt: „Die DFTA bietet uns den Austausch mit Experten, Anwendern und Partnern der Etiketten- und Verpackungsbranche. Außerdem hilft sie uns, technologische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und unsere Erfahrung in Weiterverarbeitung und Automatisierung aktiv einzubringen. Wir freuen uns auf neue Impulse und Kooperationen.“

Die DFTA erweitert mit der Aufnahme des Unternehmens ihr Netzwerk in den Bereichen Weiterverarbeitung und Automatisierung. Beide Seiten erhoffen sich aus der Zusammenarbeit neue fachliche Impulse und Kooperationen.