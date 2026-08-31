Sonoco ernennt Francesco Giannolo zum Vice President und General Manager Consumer Packaging, EMEA

Personalie

Die Sonoco Products Company hat Francesco Giannolo zum Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Consumer Packaging in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) ernannt. In dieser Funktion berichtet Giannolo direkt an Ernest Haynes, President des globalen Geschäftsbereichs Consumer Packaging von Sonoco.

Giannolo ist seit 2019 für Sonoco tätig. Zuletzt war er als Vice President Commercial für das Consumer-Packaging-Geschäft von Sonoco in den Regionen EMEA und APAC (Asien-Pazifik) verantwortlich. 2022 wurde er zum Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Rigid Paper Containers von Sonoco in EMEA ernannt. Darüber hinaus hatte er verschiedene Führungspositionen im Vertrieb inne.

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„Mit der Ausrichtung unserer globalen Consumer-Packaging-Geschäfte ist es entscheidend, über eine starke und erfahrene Führungspersönlichkeit in der EMEA-Region zu verfügen. Francesco ist genau dieser richtige Mann für diese Aufgabe“, erklärte Ernest Haynes, President von Sonoco Global Consumer Packaging. „Wir wollen damit unseren Fokus auf Innovation, Produktivität und Kundenservice weiter stärken.“

Der gebürtige Neapolitaner Giannolo verfügt über 23 Jahre Erfahrung in der Verpackungsindustrie. Seine berufliche Laufbahn begann er 2004 bei Crown Packaging, wo er zum Plant Manager ernannt wurde. Anschließend wechselte er zu Amcor und übernahm dort die Position des Plant General Manager im Geschäftsbereich Medical. Später wechselte er in das Commercial-Excellence-Team von Amcor und war dort als Senior Director Commercial Excellence für die Region EMEA tätig.

Giannolo hat einen Master of Science in Environmental and Land Planning Engineering von der Universität Federico II in Neapel.

Globale Neuaufstellung des Consumer-Packaging-Geschäfts

Anfang August hatte Sonoco seine globalen Consumer-Packaging-Aktivitäten unter einer einheitlichen, integrierten Führungsstruktur zusammengeführt. An der Spitze steht Ernest Haynes. Als President des globalen Geschäftsbereichs Consumer Packaging verantwortet Haynes das größte Geschäftsfeld des Konzerns. Dieses erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 5,2 Milliarden US-Dollar und umfasst 98 Produktions- und Betriebsstandorte in 25 Ländern. Rund 11.250 Mitarbeiter beliefern damit einige der weltweit bekanntesten Konsumgütermarken.

Über Sonoco

Sonoco wurde 1899 gegründet und zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Verpackungslösungen aus Metall und Papier für Konsumgüter sowie industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist im Fortune-500-Index vertreten und erzielte 2025 mit fortgeführten Geschäftsaktivitäten einen Nettoumsatz von 7,5 Milliarden US-Dollar.

Sonoco beschäftigt rund 22.000 Mitarbeiter an 263 Standorten in 37 Ländern und beliefert einige der bekanntesten Marken weltweit. Unter dem Unternehmensmotto „Better Packaging. Better Life.“ setzt Sonoco auf Innovation, Zusammenarbeit und hohe Qualitätsstandards, um Verpackungslösungen zu entwickeln, die Kunden und weitere Stakeholder unterstützen und zugleich zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen.

2026 wurde Sonoco von Fortune als eines der „World’s Most Admired Companies“ ausgezeichnet. Zudem wurde das Unternehmen von Fortune und Newsweek als eines der „America’s Most Admired and Responsible Companies“ gewürdigt. 2025 nahm USA TODAY Sonoco in seine Liste der „America’s Climate Leaders“ auf.