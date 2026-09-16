Branchengrenzen überwinden, Erfahrungen teilen – Jetzt noch Tickets sichern!

European Printing Summit 2026

Am 29. und 30. September verwandelt sich Deutschlands größte Fußballarena, der Signal Iduna Park in Dortmund, zum Treffpunkt der Druck- und Verpackungsbranche. Das Programm des European Printing Summit (EPS) sucht seinesgleichen – und es zeigt, wie eng Verpackungsdruck und Publikationsdruck mittlerweile zusammenrücken. Veranstaltet wird der EPS von Deutscher Drucker, print.de, Grafische Palette, VerpackungsDruck & Converting und Etiketten-Labels.

Los geht es am Abend des 29. September mit dem Kollegenabend „Print & Connect”. Nach der Begrüßung führen exklusive Stadiontouren durch den Signal Iduna Park. Danach bleibt Zeit für lockeres Networking, bevor am Folgetag der eigentliche Kongress beginnt.

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Zwei Bühnen, ein gemeinsamer Takt

Das Kongressprogramm am 30. September läuft parallel auf zwei Bühnen – ein Format, das es in dieser Form in der Branche bislang nicht gibt. Bühne 1 ist dem Publikationsdruck und dem digitalen Großformatdruck gewidmet, Bühne 2 dem Verpackungsdruck und der Etikettenproduktion. Die Themen, Referenten und Talkgäste sind unter anderem:

Bühne 1 – Verpackungsdruck und Etikettenproduktion

Keynote zum European Packaging Market – exklusive Marktdaten zu Verpackungsdruck und Etikettenproduktion (Lee Metters, Associate Consultant, Smithers)

(Lee Metters, Associate Consultant, Smithers) Flexodruck: Die Einführung des Expanded Color Gamut (ECG) bei Coppenrath und Wiese (Stephan Richter, Niklas Michel, Conditorei Coppenrath & Wiese KG)

(Stephan Richter, Niklas Michel, Conditorei Coppenrath & Wiese KG) Integration statt Spezialisierung – Das Mediahaus (Ahaus, Westfalen) zeigt, wohin die Reise für zukunftsfähige Druckdienstleister geht (Jan Hendrik Walfort, Geschäftsführer; Norbert Krandick, Betriebsleiter, Mediahaus Ahaus)

(Jan Hendrik Walfort, Geschäftsführer; Norbert Krandick, Betriebsleiter, Mediahaus Ahaus) Interview: „Wie wir mit künstlicher Intelligenz unser Auftragsvolumen verzehnfacht haben” (Stefan Mail, Geschäftsführer Mail Druck + Medien)

(Stefan Mail, Geschäftsführer Mail Druck + Medien) State of the Art in der Gedruckten Elektronik (Wolfgang Mildner, General Chair LOPEC, Geschäftsführer MSWtech)

(Wolfgang Mildner, General Chair LOPEC, Geschäftsführer MSWtech) Keynote: Personalisierte Produkte bieten eine echte Chance, sich vom Wettbewerb abzuheben – ob bei Kartonagen, Etiketten oder flexiblen Packstoffen (Florian Meier, Technologie- und Strategie-Consultant, flomei.de)

(Florian Meier, Technologie- und Strategie-Consultant, flomei.de) Keynote: Synthetische Polymere am Scheideweg – Perspektiven und Herausforderungen im Kunststoffabfallmanagement (Prof. Dr. Volker Jansen, Hochschule der Medien Stuttgart)

(Prof. Dr. Volker Jansen, Hochschule der Medien Stuttgart) Interview: Wachstum durch Digitaldruck – das Erfolgsmodell der Labelisten (Frank Plechschmidt, Gründer und Inhaber der Labelisten)

Bühne 2 – Publikationsdruck und Large Format Printing

Druckindustrie im Überblick – Marktdaten, Trends und Perspektiven. Welche sind die interessantesten und vielversprechendsten Märkte für Druckdienstleister? In welchen Bereichen planen Druckereien Investitionen? (Bernhard Niemela, Chefredakteur Deutscher Drucker/print.de)

(Bernhard Niemela, Chefredakteur Deutscher Drucker/print.de) Der Benelux-Druckmarkt im Überblick – Was niederländische Drucker von dem deutschen Markt halten (Ed Boogaard, Analyst, Journalist und Trendwatcher)

(Ed Boogaard, Analyst, Journalist und Trendwatcher) Podcast on Stage: Wie Druckereien aktiv Sichtbarkeit aufbauen, aufgezeichnet für den Podcast „Schön & Wider” (Thomas Karcher, Druckerei Butz & Bürker; Veit Rudolph, Rudolph Druck)

(Thomas Karcher, Druckerei Butz & Bürker; Veit Rudolph, Rudolph Druck) Keynote: Eine richtig gute Unternehmensnachfolge – gute Vorbereitung, klare Entscheidungen (Dr. Johannes Warther, Partner bei Apenberg & Partner)

(Dr. Johannes Warther, Partner bei Apenberg & Partner) Demo & Interview – per WhatsApp zum Druckauftrag: Wie KI den Mailingvertrieb neu erfindet (Vinzenz und Mark Schmidt, Wirtz Druck – MailingLiebe)

(Vinzenz und Mark Schmidt, Wirtz Druck – MailingLiebe) Interview zur Hyperpersonalisierung im Buchdruck – warum gerade Ratgeber-, Sach- und Kinderbücher dafür gemacht sind (Annika Nürk, Hochschule der Medien Stuttgart, 2. Platz Intergraf Young Talent Award 2026)

(Annika Nürk, Hochschule der Medien Stuttgart, 2. Platz Intergraf Young Talent Award 2026) Interview: Der Weg vom Großformatdrucker zum Komplettdienstleister – neue Markenplattform für Flyer, Plakate und Mailings (Markus Roß, Geschäftsführer der Rossimedia GmbH & Co. KG)

Was den EPS 2026 zusätzlich auszeichnet

Über das reine Bühnenprogramm hinaus setzt der EPS 2026 auf einige Formate, die ihn von klassischen Branchenkonferenzen unterscheiden. So gibt es einen kleinen Showroom, in dem prämierte Produkte der Finalisten und Gewinner der Druck&Medien Awards zu sehen sein werden. Ergänzend laufen in den Pausen mehrere Masterclasses von Partnern wie Dataline, Kyocera, CloudLab, Obility, The Postpress Alliance, Digikett, Hybrid Software und Team Jansen – bewusst in kleiner Runde, damit aus Praxisberichten auch konkrete Umsetzungsfragen werden. Und mit dem Länderfokus Benelux erweitert der EPS 2026 seinen Blick gezielt über den deutschen Markt hinaus – 2026 stehen die Niederlande, Belgien und Luxemburg im Mittelpunkt, in den Folgejahren werden weitere europäische Länder folgen.

Nicht zuletzt ist die Location einfach außergewöhnlich: Mit dem Signal Iduna Park hat sich der European Printing Summit eine der bekanntesten Fußballarenen Deutschlands als Kulisse gesichert – ungewöhnlich für eine B2B-Fachkonferenz, aber Teil des Konzepts, Networking und Erlebnis stärker zu verbinden, als es klassische Kongressveranstaltungen erlauben.

Jetzt Tickets sichern

Die Teilnehmerplätze sind begrenzt. Sichern Sie sich schon heute Ihre Tickets für diesen einzigartigen Event unter www.european-printing-summit.com.