Verpackungsdruck & Converting
Verpackungsdruck & Converting
Vertrieb in Deutschland und der Schweiz

Uteco kooperiert mit print ’n’ pack

von Ansgar Wessendorf,
Uteco kooperiert mit print ’n’ pack
Von links: Ettore Roina, Area Manager für die DACH-Region, China und Japan, und Remo Friebe, Geschäftsführer von print ’n’ pack (Quelle: Uteco)

Uteco erweitert mit print ’n’ pack seine Vertriebsaktivitäten in Deutschland und der Schweiz. Remo Friebe, Geschäftsführer von print ’n’ pack, unterstützt das Unternehmen künftig bei der Vermarktung und dem Verkauf seiner Druck- und Converting-Lösungen.

Mit der neuen Partnerschaft will Uteco seine Präsenz in beiden Märkten stärken und die Nähe zu Kunden und Geschäftspartnern ausbauen. Die Zusammenarbeit umfasst die Unterstützung des Vertriebs von Lösungen für den Druck und die Weiterverarbeitung.

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Zum Auftakt der Kooperation traf Remo Friebe mit Ettore Roina zusammen, der bei Uteco als Area Manager für die DACH-Region, China und Japan zuständig ist.

Über Uteco

Uteco mit Sitz in Colognola ai Colli bei Verona entwickelt und fertigt Druck- und Converting-Anlagen für flexible Verpackungen. Das Portfolio umfasst Flexo-, Tief- und Digitaldruckmaschinen sowie Beschichtungs- und Kaschieranlagen. Hinzu kommen Automatisierungslösungen und Serviceangebote.

Über print ’n’ pack

print ’n’ pack mit Sitz in Wangen im Allgäu ist ein Zulieferer und Dienstleister für die Druck- und Verpackungsindustrie. Das 2010 von Remo Friebe gegründete Unternehmen ist insbesondere auf das Flexodruckwerk spezialisiert. Zum Angebot gehören unter anderem Rasterwalzen, Rakelmesser, Reinigungsanlagen und Kamerasysteme sowie Dienstleistungen zur Rasterwalzenreinigung.

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