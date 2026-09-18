Miraclon ernennt Frédéric Blieck zum Service Manager

Flexodruckplatten

Miraclon hat Frédéric Blieck zum Service Manager für Europa, Afrika und den Nahen Osten ernannt. Damit stärkt das Unternehmen die technische Unterstützung für Kunden seiner Flexcel-Lösungen in der Region.

Blieck ist seit fast drei Jahren bei Miraclon tätig und verfügt über mehr als 21 Jahre Branchenerfahrung, unter anderem in Führungspositionen im Service und Vertrieb. In seiner neuen Funktion leitet er das EAMER-Serviceteam. Gemeinsam mit den Flexo Solutions Engineers von Miraclon unterstützt er Kunden von der Druckplattenherstellung bis zum Drucksaal.

Anzeige

„Die zuverlässige Funktion der Systeme unserer Kunden sicherzustellen, ist eine grundlegende Aufgabe. Der Mehrwert unserer technischen Unterstützung geht jedoch weit darüber hinaus“, sagt Robbert Merkus, Global Commercial Service Business Director bei Miraclon. „Unsere Flexo Solutions Engineers verbinden technisches Fachwissen mit Anwendungskompetenz, damit Kunden das Potenzial der Flexcel-Lösungen in der Plattenherstellung und Druckproduktion bestmöglich ausschöpfen können. Dazu gehören die Optimierung der Plattenherstellungsprozesse, die Begleitung von Druckversuchen, die Behebung von Druckproblemen und die Einführung moderner Flexodruckverfahren.“

„Unsere Arbeit endet nicht mit der Installation eines Systems und dem Start der Plattenproduktion“, ergänzt Blieck. „Wir arbeiten eng mit unseren Kunden in der Plattenherstellung und im Drucksaal zusammen, um Druckprobleme zu lösen, bewährte Vorgehensweisen weiterzuentwickeln und die Flexcel-Lösungen noch besser zu nutzen.“